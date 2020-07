Leipzig

Letztlich wird’s schon werden. Es ist dieses Grundvertrauen, das Johannes Zimber ausstrahlt und artikuliert. Natürlich hat den Geschäftsführer des Restaurants Mala der wochenlange Corona-Shutdown ab März beunruhigt, „aber die staatliche Hilfe für Gastronomen und der Gedanke, dass dieser Zustand endlich ist, haben uns durch die Zeit gebracht“, sagt er. Die Gegenwart signalisiert allmähliche Rückkehr zur Normalität für den atmosphärisch besonderen Ort in Neustadt-Neuschönefeld.

Es ist früher Nachmittag, kurz vor der Öffnungszeit. Vor Johannes Zimber tanzt die Kohlensäure über dem Mineralwasserspiegel, hinter ihm stehen hölzerne Salz- und Pfeffermühlen wie Figuren eines unvollständigen Schachspiels. Gemütlich ist es im Gastraum, der Retro-Atmosphäre mit ein paar modernen Elementen vereint.

Trotz Studium zurück zur Gastro

Teile des Mobiliars und ein blinder, goldener Bilderrahmen sind Reminiszenzen an den Vorgänger, das Gasthaus zur Tenne. Im Januar 2018 entdeckte Zimber im Internet eine Kleinanzeige, in der ein neuer Betreiber gesucht wurde – zu einem Zeitpunkt, an dem der gebürtige Braunschweiger endgültig beschlossen hatte, die Gastronomie zum Inhalt seines Berufslebens zu machen. Schon 2006 hatte er eine Lehre als Koch absolviert und zunächst als solcher gearbeitet, sich in Leitungsjobs und Service des Gewerbes eingearbeitet. Nach seinem nachgeholten Abitur entschloss sich Zimber jedoch zunächst für ein Jura- und dann ein Geschichts-Studium.

Seit 2014 ist er begeisterter Leipziger. „Als ich in diesen Stadtteil zog, fiel mir schnell auf, dass er mehr Gastronomie vertragen könnte“, erzählt er. Den Ausschlag zur Abkehr vom Akademischen gab die besagte Kleinanzeige. Im März 2018 übernahmen er und Mitstreiter Pirmin Strasser das Lokal. Ein halbes Jahr lang wurde kernsaniert, Mitte September eröffnet.

Veganes und Vegetarisches

Von Anfang an stellten Zimber und sein Team den Fokus auf vegetarisches und veganes Essen, nach Möglichkeit regional und saisonal, immer frisch zubereitet. Zur alle paar Monate wechselnden Karte stellt das Mala ein wöchentlich neues Menü – aktuell stehen geschmorter Kohlrabi, Zucchini-Küchlein, maurischer Kichererbsensalat und Heidelbeer-Mousse auf der Schiefertafel. Die Preise liegen trotz der ambitionierten Kriterien im unteren Bereich; auch ein Zugeständnis an das junge, oft studentische Publikum. Die hohe Qualität und das entspannte Ambiente haben sich inzwischen aber auch in anderen Kreisen herumgesprochen. „Die Altersspanne hat sich stark erweitert“, berichtet Zimber.

Während innen noch coronabedingter Abstand gewahrt bleiben muss, ist dank der jüngsten Lockerungen im Hinterhof-Freisitz Platz für knapp 50 Gäste. Die sitzen unter einer bunt bestückten Mosaikwand aus unzähligen Fliesen, kreiert von zwei Freundinnen des Hauses. Neben dem Bekenntnis zu frischem, gesundem und fleischlosem Essen ist Johannes Zimber die politische Haltung wichtig: Aushänge, Aufkleber und Flyer stellen klar, dass hier weder Sexismus noch Rassismus toleriert werden.

Bald mit neuer Weinkarte

Ein künftiges Schwergewicht möchte der Betreiber auf gute Weine legen. „Wir werden sehr bald eine schöne Karte dazu anbieten“, verspricht er. Gelegentlich soll es – wie in der präpandemischen Zeit – Konzerte, Lesungen und Sommerkino geben, das aber dezent dosiert. „Wir möchten, dass die Leute weiterhin hauptsächlich wegen des guten Essens zu uns kommen“, betont Johannes Zimber.

Mala, Schulze-Delitzsch-Straße 19, geöffnet dienstags bis freitags 15 bis 22.30 Uhr, samstags und sonntags mit Frühstücks-Angebot von 9.30 bis 22.30 Uhr.

Von Mark Daniel