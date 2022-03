Unter dem Motto „Stoppt den Krieg!“ fanden am Sonntag in vielen deutschen und europäischen Städten Friedenskundgebungen statt. In Leipzig liefen dabei nach Veranstalterangaben 8000 Teilnehmer eine Runde um den Innenstadt-Ring. Oberbürgermeister Burkhard Jung sang auf der Bühne mit Gitarre ein Friedenslied.