Leipzig

Auf dem Leipziger City-Ring zwischen der Goldschmidtstraße und der Kreuzung am Augustusplatz beginnen am kommenden Montag Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Während der zehntägigen Sperrung werden auch die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) Reparaturarbeiten an den Gleisen vornehmen. Die Fahrgäste sollen davon jedoch nichts spüren, informierte Sprecher Marc Backhaus am Mittwoch.

Da die Arbeiten vor allem nachts stattfinden, laufe der Verkehr am Augustusplatz wie gewohnt weiter. Es soll daher auch keine Einschränkungen im Straßenbahnverkehr geben, so Backhaus auf Nachfrage von LVZ.de.

Gleise werden „festgelegt“

Nach LVB-Angaben sollen an der Kreuzung zum Grimmaischen Steinweg auf etwa 20 bis 30 Metern Länge locker gewordene Gleise „festgelegt“ werden. Dabei werden sowohl die Fugen als auch die Befestigung am Fundament instandgesetzt, so Backhaus. Dies sei aufgrund der starken Verkehrsbelastung an der Kreuzung notwendig.

Geplant sind die Bauarbeiten vom 20. bis 29. Mai. Autofahrer müssen in dieser Zeit Umleitungen einplanen.

Von nöß