Wie die Stadt Leipzig am Mittwochnachmittag mitteilte, wird die Robert-Schumann-Schule in Alt-Lindenau eine Sporthalle bekommen. Vorbehaltlich des Beschlusses in der Ratsversammlung kann bei erfolgreicher Ausschreibung im Oktober 2021 mit den Rodungsarbeiten und dem Abbruch des Bestandsgebäudes begonnen werden. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens liegen bei 6,63 Millionen Euro, wovon der städtische Anteil 2,91 Millionen Euro beträgt. Dies geht aus der Sitzung der Verwaltungsspitze hervor.

Spaß am Sport auf 990 Quadratmetern

„Der Neubau wird den baulichen und funktionalen Rahmen für einen modernen und zeitgemäßen Schul- und Vereinssport bieten, sodass Lehrer und Schüler optimale Bedingungen erhalten“, teilte Baubürgermeister Thomas Dienberg mit. „Würde sie nicht gebaut, müssten weiter die Sporthallen anderer ebenfalls sehr hoch ausgelasteter Schulen mitgenutzt werden.“ Aktuell hat das Gymnasium in der Demmeringstraße 84 eine mit circa 270 Quadratmetern Hallenfläche viel zu kleine Sporthalle. Für ein dreizügiges Gymnasium ist jedoch eine Zweifeldsporthalle mit 990 Quadratmetern erforderlich. Auch Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus bekräftigt die Notwendigkeit der neuen Halle, denn „sie bietet beste Voraussetzungen dafür, bei allen Kindern und Jugendlichen die Freude an der Bewegung und am gemeinschaftlichen Sporttreiben zu wecken“.

Kerndämmung und Prallschutz

An den Neubau des circa 9,5 Meter hohen Hallenkörpers wird sich auf der Nord- und Westseite der circa 4,4 Meter hohe Funktionaltrakt anschließen. Die neue Sporthalle erhält unter anderem eine extensive Dachbegrünung, Außenwände aus zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung und an den Längsseiten tageslichtdurchlässige und blendfreie Glasfassaden, einen Prallschutz in der Sporthalle sowie die Wärmeversorgung über eine Fußbodenheizung. Auch der öffentliche Weg zwischen Demmering- und Lützner Straße wird verbreitert, befestigt und angepasst.

Die Robert-Schumann-Schule war 1907 errichtet und 1996 saniert worden. Sie ist dreizügig und weist insbesondere hinsichtlich der naturwissenschaftlichen Fachunterrichträume, der Speiseausgabe und der Sportflächen ein erhöhtes Flächendefizit auf. Laut der Stadt Leipzig sollen nun in einem ersten Schritt bis Juli 2023 die Zweifeldsporthalle auf dem nahe gelegenen Grundstück Lützner Straße errichtet und in einem zweiten Schritt die Mängel und Defizite am Schulgebäude durch Umbau beseitigt werden.

