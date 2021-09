Leipzig

Schon lange war klar, dass das legendäre „Rock am Ring“ auf dem Nürburgring erneut ausfallen musste. Aber es gab ja noch das „Leipziger Logistik rockt am Bösdorfer Ring 2021”-Festival, das am 4. und 5. September auf dem Betriebsgelände der Logistik & Lagerhaus GmbH am Zwenkauer See stattfinden sollte. Das Line-Up versprach Grüße aus den 70ern und 80ern. Angekündigt waren unter anderem Torfrock, die Münchener Freiheit und die Spider Murphy Gang. Weitere Acts sollten die Kickstarters und Untamed aus Augsburg oder The Jailbreakers aus Halle mit einer AC/DC-Show sein.

Absage-Begründung: Die aktuellen Corona-Bestimmungen

Doch auch am Bösdorfer Ring werden die Gitarren schweigen. Das als „Open-Air-Rockfestival des Jahres“ angekündigte Event wurde kurzfristig abgesagt. „Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen sehen wir aktuell keine Möglichkeit, das Festival wie geplant stattfinden zu lassen“, teilt der Veranstalter Leipziger Logistik & Lagerhaus GmbH auf der Festival-Website mit. Eine Anfrage zu den genauen Hintergründen der Absage und wie viele Karten bislang verkauft wurden, blieb am Donnerstag zunächst unbeantwortet. Die Ticketpreise waren mit 89 und 46 Euro nicht gerade niedrig.

Schirmherrschaft hatte Dirk Panter (SPD)

Für das Festival gab es sogar Unterstützung aus der Politik: Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung hatte Dirk Panter, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, übernommen. Auf LVZ-Anfrage sagte er am Donnerstag: „Ich wurde als lokaler Abgeordneter für die Schirmherrschaft des Rockfestivals angefragt, nachdem ich bereits im Rahmen der Kochreihe „Omas Küche“ Günter Bauer (Geschäftsführender Gesellschafter der Leipziger Logistik, Anm. d. Red.) unterstützt habe. Die Absage des Festivals aufgrund der Corona-Pandemie bedauere ich sehr, aber der Infektionsschutz geht vor.“

Auf Interesse war die Veranstaltung durchaus gestoßen. Eine Ankündigung auf Youtube wurde über 65.000 Mal angeklickt.

Von jkl