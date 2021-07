Leipzig

Jens Sauerbier ist Leistungssportler und eigentlich ein cooler Typ. Trotzdem schimpft er inzwischen über die Misere in seinem Wohnhaus in Leipzig-Lindenau. Wegen eines kaputten Lifts ist der Rollstuhlfahrer seit sechs Wochen von seinem Zuhause ausgesperrt – vielleicht dauert die Reparatur ein halbes Jahr.

Am 5. Juni 2021 ging über Leipzig ein Starkregen hernieder, der auch in Lindenau für Überschwemmungen sorgte. „Unsere Tiefgarage stand 70 Zentimeter unter Wasser“, erzählt der Besitzer einer Eigentumswohnung im dritten Stock. „Wahrscheinlich hing es auch damit zusammen, dass die Leipziger Wasserwerke gerade ihr Kanalnetz am Lindenauer Markt erneuern.“

Mitglied der Nationalmannschaft im Rollstuhlrugby

Zum Glück war der Sportwissenschaftler an dem fraglichen Wochenende im Trainingslager in Bayern. Sauerbier ist seit seinem 16. Lebensjahr wegen eines Autounfalls querschnittsgelähmt. Seit Langem gehört er zur deutschen Nationalmannschaft im Rollstuhlrugby, die sich beinahe für die Paralympics in Tokio qualifiziert hätte. Zudem trainiert er die Junioren-Nationalmannschaft und arbeitet beim Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt (BSSA) in Halle.

Durch den Aufenthalt im Trainingslager blieben dem Athleten wenigstens Schäden an seinem behindertengerechten Auto erspart. Anders erging es einigen Nachbarn, die an dem 5. Juni in der Tiefgarage geparkt hatten. Das verschlammte Wasser setzte auch den Fahrstuhl außer Betrieb. Nach der Rückkehr schlief Sauerbier erstmal bei seinen Eltern in Magdeburg.

Fast vier Wochen auf Reparatur-Angebot gewartet

Es dauerte ein paar Tage, bis die Garage leer gepumpt war. Dann kam ein Techniker, um sich den Fahrstuhl vom Hersteller Thyssen-Krupp anzusehen. „Erst am 9. Juli – also fast vier Wochen später – bekam unsere Eigentümergemeinschaft ein Angebot für die Reparatur“, berichtet er. „Demnach würden nach der Auftragserteilung sieben bis 18 Wochen gebraucht, um die Teile zu beschaffen. Und danach noch eine Woche, um sie einzubauen.“

Im günstigsten Fall würde der Lift also nach rund drei Monaten wieder funktionieren, im schlechtesten nach einem halben Jahr. Sauerbier ist schleierhaft, warum ein führender Hersteller mit Sitz in Essen für die Ersatzteilbeschaffung so lange braucht. Hat das vielleicht mit Lieferproblemen wegen Corona zu tun?

Aufzugssparte von Thyssen-Krupp 2020 verkauft

Nein – hat es nicht, erklärt auf Nachfrage Nicole Pichin. Sie ist Sprecherin von TK Elevator. So heißt die 50.000 Beschäftigte zählende Aufzugssparte von Thyssen-Krupp, seit sie im vergangenen Jahr an Finanzinvestoren verkauft wurde. Preis: über 17 Milliarden Euro. Der Wasserschaden an dem Lindenauer Fahrstuhl erfordere „eine große Reparatur“, erläutert die Sprecherin. „Insofern ist es nicht mit der Beschaffung und dem anschließenden Einbau eines Verschleißteils getan - solche Reparaturen können meist sehr kurzfristig durchgeführt werden.“ Es gehe hier „nicht um Standard-Ersatzteile, sondern einen kompletten Steuerschrank, der erneuert werden muss. Ein solches Bauteil muss eigens produziert werden und ist nicht vorrätig, denn noch dazu handelt es sich in diesem Fall um ein Aufzugsmodell, welches serienmäßig nicht mehr produziert wird.“

Wieso gibt es keinen Vorrat an Steuerschränken?

Sauerbier kann sich darüber nur wundern. Das Haus im Leipziger Westen ist ein Neubau, wurde 2018 fertiggestellt, sagt er. Selbst wenn das Aufzugsmodell inzwischen nicht mehr in Serie produziert wird, müsste doch ein Vorrat an Steuerschränken angelegt worden sein, um in Notfällen zügig helfen zu können. Viele Menschen seien auf Fahrstühle angewiesen. Moderne Lifte haben eine Betriebsdauer von bis zu 30 Jahren.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Autowerkstatt bei einem Unwetterschaden sagen würde: Oh das ist kein Verschleißteil und Ihr BMW ist schon drei Jahre alt. Da dauert die Reparatur bis zu sechs Monate.“ Sauerbier wohnt mittlerweile im Hotel, die Kosten trägt eine Versicherung. „Das Hotel ist wirklich schön, aber ich will endlich wieder nach Hause – zu meiner Frau und unserem Hund.“

