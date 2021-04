Leipzig

Bundestagsabgeordnete von SPD und CDU stehen wegen ihrer Entscheidung zum Bundes-Infektionsschutzgesetz auf einer Todesliste. Darauf hat das Bundeskriminalamt (BKA) laut Recherchen des „Tagesspiegels“ die Bundestagsfraktionen der Parteien hingewiesen. Auf dem Messenger-Dienst Telegram kursiert derzeit eine „Todesliste deutscher Politiker“. Sie listet alle Abgeordnete auf, die mit „Ja“ zum Bundes-Infektionsschutzgesetz gestimmt hatten – darunter auch sächsische Politikerinnen und Politiker. Nach einer LVZ-Anfrage bestätigte die Leipziger Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe (SPD), dass sie ebenfalls auf einer solchen Liste auftauche.

„Erschreckend wie sehr sich einige radikalisiert haben“

„Wir wurden von der SPD-Bundestagsfraktion über die derzeit kursierenden Listen informiert“, sagt Daniela Kolbe. Aktuell gehe jedoch keine nennenswerte Gefahr für sie aus. Kolbe betrachtet dieses Verhalten innerhalb der Querdenken-Szene dennoch mit Sorge. „Es ist erschreckend, wie sehr sich dort einige Menschen radikalisiert haben.“ Für die Politikerin ist so etwas nicht neu. Immer wieder wurde Kolbe wegen ihrer politischen Arbeit zum Ziel von Attacken. Der Ton, welcher Abgeordneten entgegen schlage, sei in den vergangenen Jahren immer rauer geworden. „Die Anfeindungen haben zugenommen. Doch damit muss und kann ich als Parlamentarierin leben.“ Gewaltandrohungen seien zum Glück nicht die Regel.

Kolbe ärgert sich außerdem über die abnehmende Diskussionsbereitschaft. „Viele Personen haben mittlerweile in Beton gegossene Meinungen.“ Die Corona-Pandemie mache diesen Umstand noch schwieriger. Der direkte Kontakt zu Menschen fehle – es werde schwerer in den Meinungsaustausch zu treten. Das hat auch Auswirkungen auf den Umgangston zwischen Bürgern und Politikern, findet Kolbe. „Die Hemmschwelle liegt im Netz natürlich niedriger, als beim persönlichen Gespräch auf der Straße.“ Kolbe tritt bei der Bundestagswahl im kommenden September nicht erneut an. Mit den Anfeindungen habe die Entscheidung aber nichts zu tun.

Der sächsische CDU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Marco Wanderwitz schildert ähnliche Erlebnisse. Auch er stand in den vergangenen Tagen auf den Todeslisten, die im Internet verbreitet wurden. „Leider haben die allermeisten in den letzten Jahren intensive Erlebnisse gemacht“, sagte Wanderwitz am Donnerstag dem MDR. Politiker würden aufs übelste beschimpft und bedroht werden. Teilweise komme es auch zu Übergriffen. „Das macht natürlich etwas mit Menschen. Viele schwören dem Dasein als Politiker ab. Der Diskurs wird permanent schlechter.“

Von Max Hempel