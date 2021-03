Leipzig

Im Garten des Winterquartiers von Schausteller-Legende Jürgen Seiferth zeigen sich in diesen Tagen nicht nur die ersten Frühjahrsboten. Auch Techniker gehen auf dem Grundstück im beschaulichen Tauchaer Ortsteil Plösitz ein und aus, schrauben, polieren und hämmern an Wohnwagen und Fahrgeschäften herum. „Wir machen sie Tüv-fertig“, sagt der 65-Jährige. Break-Dancer & Co. standen nahezu das ganze vergangene Jahr still.

Frühjahrs-Kleinmesse soll doppelt so lange wie sonst dauern

Die diesjährige Frühjahrs-Kleinmesse soll am 23. April starten. 150 000 Besucher werden dann erwartet. Damit sich die Menschen besser verteilen, Abstände und Hygieneauflagen eingehalten werden können, soll sie dieses Mal bis zum 6. Juni – und damit doppelt so lange wie in normalen Zeiten dauern.

Seit dem Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr leben Seiferth und dessen Schaustellerkollegen von Corona-Hilfen und ihrem Erspartem. Doch lange halten sie es ohne Kleinmessen, Kirmessen und Märkte nicht mehr aus. „Wir müssen jetzt wieder raus“, sagt Seiferth fest entschlossen. „Wir wollen unser Brot selber verdienen.“

Leipziger Kleinmesse als das wichtigste Standbein

Seiferth ist Vorsitzender des Leipziger Schaustellervereins und seit einem halben Jahrhundert im Geschäft. 130 Firmen mit insgesamt 150 Fahrgeschäften vertritt er. Sie ziehen normalerweise das ganze Jahr über durchs Land. Ihr wichtigstes Standbein: die Leipziger Kleinmesse, die seit 114 Jahren mit ihren Karussells, Zuckerwatte- und Losbuden Generationen von Leipzigerinnen und Leipzigern ans Herz gewachsen ist.

Im vergangenen Jahr konnte wegen der Corona-Pandemie nur die Herbst-Kleinmesse auf dem Festplatz am Cottaweg stattfinden. Frühjahrs- und Sommer-Veranstaltungen waren Corona zum Opfer gefallen, ebenso wie alle anderen Kirmessen und Märkte außerhalb Leipzigs. An schwierige Zeiten sind Schausteller gewöhnt. „Doch so schlimm wie jetzt war es noch nie“, resümiert Seiferth.

Runder Tisch zur Zukunft der Leipziger Kleinmesse

Dazu kommt: Die Zukunft der Kleinmesse auf dem Festplatz am Cottaweg ist ungewiss. Der Bundesligist RB Leipzig will dort sein Trainingszentrum erweitern. Nach der Frühjahrs-Kleinmesse soll an dem Standort schon Schluss sein, will Seiferth erfahren haben. Offiziell ist bislang nichts bekannt. An diesem Donnerstag trifft sich Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) jedoch mit Stadträten und Vertretern der Schausteller zu einem ersten Runden Tisch zur Zukunft der Kleinmesse.

Alternative Standorte wie die Alte Messe werden zwar hinter den Kulissen schon diskutiert. Für den Schausteller-Chef sind sie jedoch keine Option. „Ich wüsste kein mit dem Cottaweg vergleichbares Areal“, sagt er. 30 000 bis 40 000 Quadratmeter Fläche bräuchte die Kleinmesse. Seiferth: „Sonst wird das eine Dorfkirmes.“

Von Klaus Staeubert