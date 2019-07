Leipzig

Der Leipziger Schriftsteller Werner Heiduczek ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 92 Jahren in der Sana Klinik Zwenkau bei Leipzig. Das erfuhr die Leipziger Volkszeitung am Montag von Heiduczeks langjähriger Lebensgefährtin, der Leipziger Journalistin Traudel Thalheim.

Heiduczek, dessen Bücher in über 20 Sprachen übersetzt worden sind, hatte vor fünf Wochen einen Schlaganfall erlitten und war nach einer Erstbehandlung in der Leipziger Uniklinik am 19. Juni zur Rehabilitation nach Zwenkau verlegt worden. Bis zuletzt hatte Traudel Thalheim, mit der er die letzten 18 Jahre verbracht hatte, gehofft, dass er wieder nach Hause entlassen werden könnte. „Er hat auch Fortschritte gemacht, mit dem Sprechen ging es wieder besser, ich hatte alles für seine Rückkehr nach Hause vorbereitet“, berichtet Traudel Thalheim.

Aber dann haben wohl die Kräfte nicht mehr gereicht. „Ich will auch nicht mehr“, hatte Heiduczek gegenüber der LVZ gesagt, die ihn noch am 29. Juni in der Klinik besuchte.

Geboren 1926 in Hindenburg (heute Zabrze), wuchs Heiduczek neben vier Geschwistern als Sohn eines Bergmeisters im oberschlesischen Revier auf und hatte meist „die Nase voll Kohlenstaub“, wenn er bei ersten Alltagsbeobachtungen „den Blick auf die dicken Waden der Weiber“ richtete, „die das Sauerkraut stampften“. Schon als Student habe er „wie ein Besessener“ geschrieben, „Gedicht um Gedicht – und schlecht, wie ich heute weiß“, hatte Heiduczek in einem LVZ-Gespräch anlässlich seines 90. Geburtstages 2016 berichtet.

Mit 16 meldet er sich freiwillig als Luftwaffenhelfer – „ich wollte Soldat werden“ – im April 1944 geht es zur Wehrmacht. Zum Kriegsende gerät er zunächst in amerikanische, später in russische Kriegsgefangenschaft. Wie ihm dank der Gnade einer russischen Ärztin der Transport nach Sibirien erspart bleibt, das hat er 1998 in dem Text „Russenkaserne“ beschrieben, der 2015 in der LVZ erschienen ist.

Heiduczeks Werk reicht von Essays über Märchen, Romane und Bühnenstücke bis zur Autobiografie „Im Schatten meiner Toten“. Sein 1977 in der DDR erschienener melancholischer Kultroman „Tod am Meer“ wurde ein Jahr später auf Intervention des UdSSR-Botschafters in Berlin, Pjotr Abrassimow, wegen „antisowjetischer Propaganda“ verboten. Es folgten Verunglimpfungen durch Kritiker, abgesagte Lesungen und zurückgezogene Theaterprojekte.

Für den Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer (41), der mit Heiduczek manchen Abend beim Plausch über Literatur verbrachte, ist „Tode am Meer“ Weltliteratur „in einer Sprache und Ästhetik, die modern ist und auch heute noch lebt“.

Von Jan Emendörfer