Leipzig

Können Kinder etwas bewegen? Die zehnjährige Laura überlegt. „Wir haben nicht so eine laute Stimme“, antwortet sie. Sie meint das im übertragenen Sinn. „Für eine Sache, die wir gut finden, dürfen wir nicht selbst unterschreiben. Das müssen unsere Eltern tun.“ Ihre Schulfreundin Charlotte mischt sich ein: „Dabei geht es doch um uns!“

Die Klasse 4e der 66. Grundschule in Mockau unternimmt dennoch den Versuch, etwas zu verändern: Die Schülerinnen und Schüler sammeln Unterschriften gegen das Rauchen auf Spielplätzen und an Haltestellen. „Wenn es regnet, bleibt einem nur die Wahl, den Rauch einzuatmen oder nass zu werden“, klagt Laura. Ihr Klassenkamerad Paul sorgt sich um „kleine Kinder, die auf dem Spielplatz Zigarettenkippen in den Mund nehmen“. Die Klasse hat sogar Briefe an Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung geschrieben. „Mich als Kind betrifft es besonders, weil meine Lunge noch nicht voll ausgebildet ist“, ist in einem zu lesen. Sie fordern größere Verbotsschilder und klar abgegrenzte Raucherinseln – „mit verärgerten und trotzdem höflichen Grüßen“.

Die Kinder sollen merken, dass sie etwas bewegen können

Die Aktion nahm ihren Anfang, als das Thema Sucht im Lehrplan auftauchte. „Die Betroffenheit war enorm“, erinnert sich Lehrerin Linda Götz. „Es gibt nur wenige Themen, bei denen sie sich so sehr emotional angesprochen fühlen.“ Die Klasse gestaltete Plakate fürs Viertel. Aber einige wurden abgerissen. „Die Kinder waren geknickt, weil die Resonanz nicht so groß war.“ Da stieß Götz auf die Online-Petition eines Leipziger Erziehers mit demselben Anliegen. Seither strömen die Viertklässler im Unterrichtsfach „Soziales Lernen“ manchmal aus, um Erwachsene für das Anliegen zu gewinnen. Mit Erfolg: Sie haben schon mehr als 120 Unterschriften gesammelt. Es ist schwer, Zehnjährigen eine einleuchtende Bitte abzuschlagen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kinder sollen merken, dass sie etwas bewegen können, hofft die Lehrerin. „Wenn die Politiker davon erfahren, werden auch sie es nicht eiskalt ablehnen“, glaubt Laura. Paul fürchtet allerdings, „dass die wegen Corona gerade andere Probleme haben.“ Im politischen Umgang mit der Pandemie fühlen sich die Schülerinnen und Schüler immerhin mittlerweile wahrgenommen. „Am Anfang wurde vielleicht nicht so viel an uns gedacht“, sagt Laura. Charlotte hat Verständnis dafür: „Die Älteren werden ja eher schwer krank.“ Paul findet, dass es „jetzt aber auch um uns geht“. Wenn Erwachsene die Ohren spitzen, um selbst leise Stimmen zu hören, dann können Kinder sehr wohl etwas bewegen.

Petition zum Rauchverbot auf Spielplätzen und Haltestellen: https://www.openpetition.de/petition/online/rauchverbot-an-haltestellen-des-oeffentlichen-nahverkehrs

Von Mathias Wöbking