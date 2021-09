Leipziger Schülerin stirbt nach Vergiftung mit K.o.-Tropfen und Amphetaminen

Leipzig

Ein 15-jähriges Mädchen aus Leipzig ist an einer Vergiftung mit sogenannten K.o.-Tropfen und Amphetaminen gestorben. Die Schülerin soll beim Umsteigen am Leipziger Hauptbahnhof einen Schluck aus der Cola eines Fremden genommen haben, berichtet ihre Familie. Sicher ist: Das Mädchen fiel kurze Zeit später ins Koma und verstarb im Krankenhaus. Die Polizei bestätigte am Dienstag gegenüber der LVZ Ermittlungen in diesem Fall, hält sich mit Details zu den Todesumständen allerdings noch bedeckt.

Die Tragödie ereignete sich bereits vor drei Wochen in der Messestadt. Die 15-Jährige habe am Abend des 19. August die Wohnung der Familie verlassen, um bei einem Freund zu übernachten. Am Mittag des folgenden Tages starb das Mädchen in einem Leipziger Krankenhaus, erzählt der Vater gegenüber der LVZ. Seine Tochter sei in Begleitung von zwei Freunden unterwegs gewesen. Als das Trio am Hauptbahnhof in eine andere Bahn einsteigen wollte, sei ein Mann auf sie zugekommen.

Freunde riefen Notarzt – Hilfe kam zu spät

Dieser den Schülern unbekannte und den Angaben der Begleiter Angst einflößende Mann habe dem wartenden Mädchen ein Getränk angeboten, so erzählten es die beiden Begleiter später der Familie. Warum die 15-Jährige trotz besseren Wissens über die Gefahren trotzdem zugriff, können sich ihre Eltern nicht erklären.

Die drei Freunde fuhren dann zum Ziel. Etwa eine Stunde nach dieser Begegnung am Hauptbahnhof sei das Mädchen dann kollabiert. Die Freunde riefen den Notarzt, auch die Polizei wurde informiert. Letztlich kam aber jede Hilfe zu spät. Die Schülerin verstarb am 20. August in der Klinik.

Die behandelnden Ärzte erklärten dem Vater später, dass K.o.-Tropfen und Amphetamine im Blut seiner Tochter nachgewiesen wurden. Für die Familie ist nun klar, dass die Begegnung am Hauptbahnhof ihrer Tochter das Leben gekostet hat.

Familie befürchtet verschleppte Ermittlungen

Nach ihrer Zeugenaussage habe die Familie nicht viel von der Polizei gehört, wundert sich der Vater nun drei Wochen später. Die Protagonisten der offenen Drogenszene am Hauptbahnhof seien doch bekannt. Auch gebe es Videoüberwachung, auf denen der folgenschwere Vorfall am Abend des 19. August zu sehen sein müsste. Trotzdem sind die oder der Täter bisher nicht gefunden.

Die Familie rief am Dienstag mögliche Zeugen selbst dazu auf, sich bitte noch bei der Kriminalpolizei zu melden. Zudem hoffen die Angehörigen, dass für die seit Monaten zunehmend problematische Situation bald eine Lösung gefunden wird. „Wir können für unsere Tochter nun nichts mehr tun, aber wir wollen, dass so etwas nicht mehr passieren kann“, sagt der Vater gefasst.

„K.o.-Tropfen“ sind ein Sammelbegriff für verschiedenste chemische Substanzen, die allesamt narkotisierende Wirkung haben. Sie sind in der Regel geschmacks- und geruchlos und werden oftmals von Sexualstraftätern eingesetzt, um Widerstände bei ihren Opfern zu verhindern. Meist wissen die Vergewaltigten gar nicht, dass sie überhaupt chemische Substanzen zu sich nehmen. Die Täter geben die Topfen unbemerkt in die Getränke ihrer Opfer und warten ab.

Verlässliche Statistiken zu Straftaten mit K.o.-Tropfen gibt es bisher nicht. Auch die Polizei selbst geht von einer hohen Dunkelziffer aus. „Das liegt daran, dass die meisten Betroffenen erst zu spät oder gar nicht bemerken, dass sie Opfer geworden sind“, so die Opferinitiative Weißer Ring.

