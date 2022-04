Leipziger Schule: Mit einer Schaukel in eine bessere Inklusion 

Leipzig

Mit großem Jubel stürmen die Kinder ihr neues Spielgerät. Auf dem Pausenhof des Werner-Vogel-Schulzentrums der Diakonie geben Tobias Audersch und Uwe Stephan den ersten Anschwung für die neue und ziemlich einzigartige Inklusionsschaukel in Lößnig. „Es ist eine Schaukel für alle“, sagt der Schulleiter. „Ein tolles Projekt“, findet der Spielplatzbauer.

Neues Prinzip

Der Neubau der integrativen Einrichtung mit neun Förder- und vier Grundschulklassen wurde 2021 fertig gestellt; Träger ist die Diakonie. Für eine besondere Handschrift bei der Gestaltung des Außengeländes sorgte das Holzkollektiv „Ernst & Jung“. Seit 2011 ist die GbR im Holzbau für pädagogische Einrichtungen tätig. Und sie war es auch, die jetzt für das i-Tüpfelchen auf dem Schulhof gesorgt hat: eine Schaukel, die von Kindern mit und ohne Behinderung genutzt werden kann. Das Prinzip ist neu. Bislang gibt es entweder ebenerdige Schaukeln, die zwar rollstuhlgeeignet sind, aus Gründen des Unfallschutzes aber nicht von den anderen Kindern genutzt werden können. Oder halt die Geräte, auf die manche Kinder einfach nicht drauf kommen.

Mit Steg und Rampe zur Inklusion

Uwe Stephan von „Ernst & Jung“, Schlosser Elias Macke und Spielplatzprüferin Kristin Peller haben gebrütet, gerechnet und gezeichnet – am Ende ist jenes Gerät herausgekommen, das viele der 167 Kinder hier die „Gemeinsam-Schaukel“ nennen. Über eine Rampe gelangen Schüler mit und ohne Behinderung auf ein Plateau und dann über einen kleinen Steg auf die umrandete Schaukel, die in 40 Zentimetern Höhe schwingt. Eine niedrige fünfstellige Summe hat das Ganze gekostet – das Spielgerät ist Teil einer 70 000 Euro schweren Investition auf dem Außengelände. Knapp 60 000 Euro davon wurden über ein Programm des Bundesfamilienministeriums gefördert.

Zu viele parallele Lebensläufe

Es ist aber nicht so, dass Inklusion, wie sie am Werner-Vogel-Schulzentrum betrieben wird, unbedingt viel kosten muss. In einem der reichsten Länder der Erde ist es nicht Geld, das eine selbstverständliche und gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit Behinderung immer wieder verhindert. Es liegt vor allem daran, dass parallele Lebensläufe entstehen. Dass die einen mit den anderen meist eben doch nichts zu tun haben. Und das ist nach wie vor so – vor allem dann, wenn der Grundstein für solche Entwicklungen in der Kindheit gelegt wird, sagt Schulleiter Audersch. „Die Begegnung und Auseinandersetzung mit behinderten Kindern findet nicht statt, und diese Kette setzt sich dann fort – in der Freizeit, im Beruf“, erklärt der 37-jährige Pädagoge. Andersherum wird aber ein Schuh draus. Wenn der gemeinsame Alltag zur Selbstverständlichkeit wird, kommen die Barrieren aus den Köpfen. Und noch mehr: „Diese Generation ist es, die bestimmt, wie später einmal gebaut wird“, konstatiert Audersch.

Denkschablonen verhindern Inklusion

Denkschablonen seien es nach wie vor, die eine umfassende Inklusion verhindern, sagt Gunter Jähnig vom Behindertenverband Leipzig. „Behinderung wird immer noch von einer defizitären Seite aus gesehen“, erklärt der Geschäftsführer des Vereins. Das führe zu einer Schere im Kopf, die eine echte Teilhabe von vornherein ausschließt – nach dem Motto: Das kann der ja gar nicht. „Man muss den anderen auf Augenhöhe sehen – als Partner“, sagt Jähnig. Es habe sich zwar durchaus schon einiges getan, um Hürden im Alltag abzubauen. Zur echten Normalität sei Barrierefreiheit aber noch nicht geworden, stellt Jähnig fest. „Es muss schon bei den Kleinen beginnen, damit Inklusion zur Gewohnheit werden kann, damit jeder den anderen so nimmt, wie er ist – ohne auszugrenzen.“

Schulhof für alle

Das Werner-Vogel-Schulzentrum hat mit seiner neuen Schaukel in diesem Sinne für neuen Schwung gesorgt. Nicolas (7) und Julius (8) sind jedenfalls gerade ziemlich begeistert von der ersten Runde im neuen Spielgerät auf den Boden zurückgekehrt. Der eine mit, der andere ohne Rollstuhl. Auf dem Schulhof in Lößnig macht das keinen Unterschied.

Von Björn Meine