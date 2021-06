Leipzig

Leipzigs Schwimmhallen öffnen für die breite Öffentlichkeit wieder – zumindest teilweise. Die positive Entwicklung in der Corona-Pandemie erlaube „einen weiteren Schritt in Richtung neue Normalität“, teilte die Leipziger Sportbäder GmbH, ein Unternehmen der Leipziger Gruppe, am Mittwoch mit. Ab Montag, 21. Juni, öffnen demnach drei der acht Bäder wieder: die Schwimmhalle Nord in der Kleiststraße, die Schwimmhalle Südost in der Kolmstraße und das Sportbad an der Elster in der Antonienstraße. Die Öffnungszeiten sind auf www.L.de/sportbaeder zu finden.

„Wir sind mehr als froh, dass wir in unserem stufenweisen Öffnungsplan nach dem Schulschwimmen und dem Vereinstraining nun einen weiteren wichtigen Schritt gehen können. Die Nachfrage nach öffentlichem Baden ist nach vielen Monaten der Schließung verständlicherweise sehr groß“, sagte der Geschäftsführer der Leipziger Sportbäder, Martin Gräfe. Der kleine Wermutstropfen: Die Saunen bleiben vorerst geschlossen.

Einige Corona-Regeln sind zu beachten

Eine Terminbuchung ist nicht vonnöten. Allerdings sollten sich Besucher auch jetzt noch auf ein paar besondere Corona-Regelungen einstellen.

Bis in die Umkleiden ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Es erfolgt eine Kontakterfassung. Idealerweise nutzen Gäste dafür zeitsparend die Corona-Warn-App. Den entsprechenden QR-Code zum Einchecken gibt es in der jeweiligen Schwimmhalle. Andernfalls erfolgt die Kontakterfassung schriftlich.

Die Anzahl der Besucher ist beschränkt – auf sieben Schwimmer je 25-Meter-Bahn und 14 Schwimmer auf der 50-Meter-Bahn.

Personal fehlt

Die weiteren Schwimmhallen sollen sukzessive geöffnet werden. Allerdings gibt es ein gravierendes Problem: Personalmangel. Weil aufgrund der unklaren Öffnungsperspektive viele der zu Jahresbeginn rekrutierten Saisonkräfte unterdessen abgesprungen seien, komme in den Freibädern momentan vorrangig das Schwimmhallen-Kollegium zum Einsatz. „Für die Freibäder suchen wir daher weiterhin händeringend Verstärkung, insbesondere Rettungsschwimmer“, so Sportbäder-Chef Gräfe.

Interessenten für Jobs in Leipzigs Bädern finden Informationen unter https://www.L.de/karriere

Von dom