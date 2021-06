Fast alle Senioren träumen davon, im Alter so lange wie möglich in ihren Wohnungen zu bleiben. Doch viele schaffen es nicht, weil ihnen niemand dabei hilft. In Leipzig bietet deshalb ein Verein maßgeschneiderte Hilfsangeboten in der Langen Lene an. Doch ausgerechnet die stehen jetzt auf der Kippe.