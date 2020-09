Leipziger Siedler kämpfen um Sanierung ihrer Straße in Neulindenau

Leipzig

Schon über zwei Jahrzehnte kämpfen die Siedler am Margeritenweg um die Sanierung ihres 350 Meter langen maroden Zufahrtsweges. Vor 18 Jahren sah es aus, als würde ihr Kampf von Erfolg gekrönt: Im Rathaus brachte Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee ( SPD) den Bebauungsplan Nr. 167 durch die Instanzen, der die Sanierung des maroden Margeritenwegs regelte. Doch geschehen ist seitdem nichts. Mittlerweile will man sich im Neuen Rathaus nicht einmal mehr an den Bebauungsplan halten. Alle Hoffnungen der Siedler ruhen jetzt auf dem neuen Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne).

„Auf Dauer nicht tragbar“

„Unsere Siedlung gibt es schon seit hundert Jahren“, erzählt Klaus Gutekunst aus dem Margeritenweg 17. „Heute ist er für alle Nutzer eine Zumutung und eine Unfallquelle. Die Müllabfuhr und die Klärgruben-Fahrzeuge kommen immer schlechter zu uns, von Feuerwehr und Rettungsdiensten ganz zu schweigen.“ Auch für Matthias Rackwitz aus der Margeritenweg 29 sind die Zustände nicht länger tolerabel. „Weil der Margeritenweg völlig verschlissen ist, wird er jedes Jahr von der Stadt ausgebessert“, erzählt er. „Das kostet jedes mal etwa 15 000 Euro, die nicht umgelegt werden können. Das ist doch auf Dauer nicht mehr tragbar.“

Wenn es nach den 58 Siedlern ginge, wäre die Sanierung längst erfolgt. Sie haben nach der Wende alle Register gezogen und einiges erreicht: Im Jahr 2002 beschloss der Stadtrat einen Bebauungsplan, der genau regelt, wie die Straße ausgebaut werden soll – wenn die Mittel dafür zur Verfügung stehen. In dem Papier wurde auch anerkannt, dass „der Margeritenweg als erstmalig hergestellt gilt und somit der Straßenausbaubeitragssatzung unterliegt“. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass die Sanierungskosten von den Anliegern anteilig mitfinanziert werden. Darunter auch durch die südlich des Margeritenweges gelegene Kleingartenanlage „ Freie Scholle“.

„Nie endgültig hergestellt“

Seitdem haben sich die Siedler mehrfach mit Petitionen an den Stadtrat gewandt. 2016 nahm die Ratsversammlung deshalb sogar einstimmig einen Vorschlag des Petitionsausschusses an, den grundhaften Ausbau des Margeritenwegs in das „Mittelfristige Investitionsprogramm des Straßen- und Brückenbaues 2013/2020“ aufzunehmen. Doch geschehen ist vor Ort wieder nichts.

Als der Rat dann im Januar 2019 entschied, die Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben, keimte auch in Neu-Lindenau neue Hoffnung. Denn viele dachten, ihr Hauptzufahrtsweg werde jetzt bald kostenfrei saniert. Doch das ist lange vorbei. Denn das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) hat den Siedlern inzwischen mitgeteilt, eine „beitragsrechtliche Überprüfung“ habe ergeben, dass der Margeritenweg in seiner hundertjährigen Geschichte „nie endgültig hergestellt“ worden sei. Die Folge: Die Behörde geht jetzt davon aus, dass die Sanierung des Margeritenwegs „eine erstmalige Herstellung“ der Straße ist und deshalb von den Siedlern trotz Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung „ Erschließungsbeiträge“ gezahlt werden müssen. Also Beiträge, wie sie klassischerweise bei der erstmaligen Herstellung von Straßen auf der grünen Wiese erhoben werden.

Hilferuf an den Oberbürgermeister

Wegen dieser unerwarteten Wendung wandten sich die Siedler Ende Oktober 2019 an Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Sie machten ihn darauf aufmerksam, dass sie dem VTA bereits „ein über 100-jährges historisches Material“ übergeben haben, das belegt, dass die Straße schon einmal von der Stadt hergestellt wurde. „Wir haben dort auch weitere diverse Dokumente übergeben, zum Beispiel Gebührenbescheide zum Ausbau der Straße aus den 40er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts“, schrieb der 70-jährige Gutekunst dem OBM. Und: „Wir möchten Sie deshalb freundlichst bitten, sich im Verkehrs- und Tiefbauamt über unsere Problematik zu informieren, um den Entscheidungsprozess voranzubringen.“

Die Antwort kam im Juni von der damaligen Noch-Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos). Sie schrieb den Siedlern, der Bebauungsplan von 2002 bedeute „keinen Anspruch auf Erschließung“ und sei „keine beitragsrechtliche Beurteilung“. Auch die Beteiligung des Kleingartenverbands „ Freie Scholle“ an den Baukosten des Margeritenweges komme aus Sicht ihrer Experten „nicht in Betracht“. Teilanlagen der Straßen oder Straßenanschlüsse, die der Kleingartenanlage außerhalb des B-Plans zugeordnet werden können, seien „weder ersichtlich vorhanden noch künftig geplant“. Im Klartext: Die 58 Siedler sollen sämtliche umlagefähige Baukosten der „erstmaligen Erschließung“ ihres Margeritenweges alleine tragen – nach Lage der Dinge 90 Prozent der Gesamtkosten.

Kein Bautermin in Sicht

Die Bürgermeisterin stellte auch klar, dass ihre Aussage nicht bedeute, dass die Siedler in absehbarer Zeit mit Straßenbauarbeiten rechnen können. Wegen der Corona-Pandemie würden die Investitionsvorhaben der städtischen Baubehörde auf dem Prüfstand stehen und deshalb könne niemand sagen, ob und wann gebaut wird.

„Die Stadt führt uns an der Nase herum“, steht seitdem für Senior Gutekunst und die meisten anderen Bewohner der Siedlung Margeritenweg fest. Gutekunst argwöhnt auch: „Die Stadt versucht die , Freie Scholle’ von den Straßenbaukosten zu befreien, weil dieses Gartenland der Stadt gehört und die Stadt diese Beträge zahlen müsste.“

Die Siedler haben jetzt eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Diese hat inzwischen erklärt, dass die Stadt für die erstmalige Herstellung des Margeritenweges die „seinerzeitigen örtlichen Ausbaugepflogenheiten“ unterstellen müsse und nicht die hohen Standards von heute. Dies gelte auch für Teilanlagen wie zum Beispiel die Straßenbeleuchtung. Und für die Position der Siedler spreche auch, dass die Stadtverwaltung im Jahr 2002 ja selber schriftlich erklärt hat, dass der Margeritenweg als bereits erstellt gilt.

Hoffnung auf neuen Baubürgermeister

Vorerst wird es allerdings nicht zu einem Rechtsstreit kommen. Denn dies ist rechtlich erst möglich, wenn der Margeritenweg fertig ausgebaut ist und bei den Siedlern die Beitragsbescheide der Stadtverwaltung eintreffen. Gegen diese kann dann geklagt werden.

Die Siedlergemeinschaft hofft, dass es nicht so weit kommen muss. Sie wollen jetzt erreichen, dass sich der neue Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) ihrer Sache annimmt. Gutekunst hat bei ihm bereits einen Gesprächstermin für Ende des Monats beantragt. Auch Stadtrat Christian Schulze ( SPD), der sich seit Jahren für die Siedler engagiert, begrüßt diese Entwicklung. „Die Stadtverwaltung muss sich noch einmal mit diesem Fall befassen und auf die Betroffenen zugehen“, erklärte der Lindenauer. „Das ist in der Vergangenheit leider nicht geschehen.“

Von Andreas Tappert