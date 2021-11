Leipziger Skiclub veranstaltet Busreisen für Wintersport-Fans

Leipzig

Zwar musste der Leipziger Skiclub seinen traditionellen Wintersport-Basar an der Red-Bull-Arena für diese Saison absagen. Doch wenn die Corona-Entwicklung es zulässt, möchte der gemeinnützige Verein im neuen Jahr wieder seine beliebten Ski-Busreisen in die Alpen veranstalten – nach einer pandemiebedingten Zwangspause im vergangenen Winter.

Die Reisen dauern jeweils eine ganze Woche – von Samstag bis Samstag. Vor Ort werden täglich wechselnd verschiedene Skigebiete in der Region angesteuert. Konkret soll es vom 8. bis 15. Januar 2022 nach Radstadt in Österreich (Salzburger Land) gehen – mit Abstechern nach Schladming, Haus, Zauchensee, Flachau und Wagrain. Im Preis von 561 Euro sind die An- und Abreise (einschließlich Bustransfer in die verschiedenen Skigebiete), die Hotel-Unterkunft (samt Halbpension) sowie Organisation und Reiseleitung durch erfahrene Skilehrer inbegriffen, teilte Sportfreund Heiko Döbler mit.

Lesen Sie auch Kein Eis und Schnee? Wo Leipziger trotzdem Skifahren können

Mitgliedschaft im Verein keine Bedingung

Vom 12. bis 19. Februar 2022 (also in der ersten sächsischen Winterferienwoche) folgt dann noch eine Busreise nach Mühlbach in Italien (Pustertal in Südtirol). Dort sind Tagestouren nach St. Ullrich, Corvara, zum Gitschberg, zur Plose und zum Kronplatz geplant. Der Teilnahmepreis beträgt bei den gleichen Leistungen 490 Euro pro Person.

Kronplatz in Südtirol gehört zu den Zielen bei einer Busreise des Leipziger Skiclubs in den nächsten Winterferien. Quelle: www.wisthaler.com/TVB Kronplatz/dpa

Die Angebote sind ausdrücklich an alle Wintersportfreunde gerichtet. Eine Mitgliedschaft im Leipziger Skiclub e.V. ist für die Reiseteilnahme nicht erforderlich, erklärte Döbler. Schon jetzt hätten aber auch wieder viele Vereinsmitglieder reserviert, sodass jeweils gesellige Runden, auch Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch bei Ski-Abfahrt wie Langlauf garantiert wären.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Selbstverständlich würden die dann geltenden Corona-Bestimmungen in Österreich beziehungsweise Italien beachtet. Weitere Informationen (auch zu anderen Sportexkursionen) sowie Buchungsmöglichkeiten finden sich auf der Internetseite des Vereins unter www.leipziger-skiclub.de. Nachfragen sind auch direkt bei Reiseleiter Döbler möglich unter Tel. 0178 4213101.

Von Jens Rometsch