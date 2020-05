Leipziger Sommerkino startet ab Donnerstag auf der Feinkost – weitere öffnen ab Juni

Leipzig

Und täglich grüßt das Murmeltier – so wie Bill Murray in dem bekannten Film von 1993 fühlen sich wohl viele Menschen während der Coronazeit. Jeder Tag gleicht in den letzten Wochen dem anderen. Es wird also Zeit, sich in eine andere Geschichte entführen zu lassen. Das können Leipziger endlich wieder in den Open-Air-Kinos tun – den Anfang macht am 28. Mai das Sommerkino auf der Feinkost.

Die warme Sommerluft ist erfüllt vom Duft des Popcorns. Bevor der Film startet hören die Besucher des Open-Air-Kinos viel Geraschel und Geschnatter. Dann geht es endlich los: Aus den Boxen strömt lauter als im eigenen Wohnzimmer die Musik des Films und die Stimmen der Schauspieler. Nicht so wie sonst wird man am Donnerstag Schulter an Schulter sitzen können. Abstand halten ist, wie überall im öffentlichen Raum, auch auf den Sitzreihen des Sommerkinos das Gebot der Stunde. Das bedeutet allerdings auch, dass mehr als die Hälfte der Plätze nicht besetzt werden dürfen.

Dennoch hat sich Betreiberin Miriam Pfeiffer dazu entschlossen, keine Reservierungen oder Onlinetickets anzubieten. Die gewohnte Abendkasse ist für das Team logistisch einfacher und mit weniger Aufwand verbunden. Während ihr „Indoor-Kino“ Prager Frühling noch geschlossen hat, freut Pfeiffer sich, dass sie das Sommerkino auf der Feinkost realisieren kann. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir spielen dürfen“, sagt sie euphorisch.

Nur wöchentlich planbar

Woche für Woche wird das Programm erneuert. „Man kann nur wöchentlich planen in dieser Zeit“, erklärt Pfeiffer. Den Anfang machen „Die Känguru-Chroniken“, „Das perfekte Geheimnis“, „Parasite“, „Alkohol – Der globale Rausch“ und „Die Wütenden – Les Misérables“. „Viele haben die meisten Filme schon online gesehen. Allerdings kommen die neuen erst im September“, sagt sie. Schließlich mussten auch die Filmfestspiele in Cannes dieses Jahr ausfallen und viele Prämieren wurden außerdem mit Beginn der Lockdowns verschoben. Daher wird der Film „Die Känguru-Chroniken“ gleich drei Mal in der ersten Spielwoche gezeigt. „Den werden die meisten noch nicht gesehen haben“, vermutet Pfeiffer.

Die Kinobar Prager Frühling wollen wir gern Juni / Juli eröffnen. Dafür müssen wir noch viele Auflagen erfüllen. Aber... Gepostet von Kinobar Prager Frühling am Freitag, 22. Mai 2020

Auch die anderen Leipziger Open-Air-Kinos möchten mit ihrem Kinoprogramm starten, allerdings erst im Juni. Mitte des nächsten Monats wird voraussichtlich das Lurukino mit der Leinwand an die frische Luft gehen. „Wir warten aktuell noch die neusten Bestimmungen ab“, sagt Betreiber Michael Ludwig.

In andere Städte reisen

Die Betreiber von Cinémathéque Leipzig, die das Freiluftkino im Conne Island veranstalten, freuen sich, wieder spielen zu dürfen. Ab dem 26. Juni bis zum 9. August laufen dort Filme mit einem ganz besonderen Motto über die Leinwand. Da zurzeit nicht gereist werden kann, werden Dokumentationen, Spielfilme und Klassiker gezeigt, die in andere Städte entführen. „Das Motto ‚Stadt’ wollen wir aus verschiedenen Perspektiven beleuchten“, erklärt Sprecherin Sarina Lacaf, „So sollen Besucher über die Leinwand doch noch in die verschiedenen Städte der Welt reisen können“. Natürlich gelten auch dabei die bekannten Corona-Regelungen.

Einen Monat später möchte auch das Sommerkino Scheibenholz auf der alten Galopprennbahn Filme zeigen. Zurzeit sind sie noch in der Planung und hoffen darauf, dass sie den Starttermin vom 22. Juli einhalten können. „Die Programmgestaltung wird unter den jetzigen Voraussetzungen interessant, da es keine neuen Blockbuster gibt. Wir möchten allerdings nicht nur alte Schinken zeigen“, sagt Sprecherin Victoria Franke. Bis Ende Juni werden sie etwas Konkretes zum Filmprogramm sagen können. Sie möchten es so lange wie möglich hinauszögern, falls doch noch ein neuer Film gezeigt werden kann. Auch Kleinkunst möchte das Filmnächte-Team auf die Bühne holen. Wie in den letzten Jahren, soll auch in diesem wieder der Poetry Slam stattfinden. So lange es sich für den Veranstalter rentiert, werden Slammer wieder ihre Texte vorlesen können, obwohl die Zuschauerzahl wegen Corona vielleicht etwas kleiner ausfällt.

Open-Air-Kino bereits seit knapp einem Monat auf der alten Messe

Seit einem Monat können sich Leipziger bereits in ihren Autos auf der alten Messe Filme ansehen. „Wir hatten schönes Wetter, das bedeutet auch viel schönes Open-Air-Kino“, sagt Autokino-Betreiber Jörg Nicolai. Derzeit dürfen sie keine Speisen und Getränke ausgeben. Außerdem sind Tickets nur online erhältlich. Theoretisch dürften sich zwei Hausstände in einem Auto versammeln, allerdings darf nur aus den Autos mit Schutzmaske und nur, um auf Toilette zu gehen ausgestiegen werden. Wöchentlich können sich Kinofans auch hier auf viele bunte Filme freuen. „Unter den aktuellen Gegebenheiten freuen wir uns einen sicheren Kinobesuch zu ermöglichen“, sagt Nicolai. „Das lockert das ganze derzeitige Leben“.

Von Nicole Grziwa