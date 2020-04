Leipziger Sportmediziner Jürgen Ulrich – Geburtstag auf der Insel

Leipzig

Eigentlich hatte er seinen runden Geburtstag anders geplant. Feier mit den Kindern und Kindeskindern im Familiendomizil auf der Insel Poel unweit des Ostseestrandes – und danach eine Fahrradtour mit den Enkeln auf Usedom entlang der einstigen Kaiserbäder. Opa wollte erzählen. 1945 musste der damals gerade fünf Jahre alte Jürgen Ulrich mit der Mutter aus seiner Geburtsstadt Stettin fliehen.

Der Leipziger Sportmediziner Dr. Jürgen Ulrich feiert am 16. April 2020 seinen 80. Geburtstag. Quelle: privat

Still und nachdenklich in trauter Zweisamkeit

Die Flucht lag im Zweiten Weltkrieg begründet. Dass der 80. Geburtstag des bekannten Leipziger Sportmediziners tatsächlich ganz anders vonstatten geht als vorgesehen, hat mit Corona zu tun. Zwar verbringt Jürgen Ulrich den 16. April 2020 auf der Insel Poel, er tut dies freilich still und nachdenklich in trauter Zweisamkeit mit Ehefrau Sabine (67). Das Telefon wird den Tag über klingeln, via Internet wird es die eine oder andere Liveschaltung geben. Jürgen Ulrich, der in Leipzig und weit darüber hinaus bekannte und gefragte promovierte Arzt und Gesundheitsmanager, ist gegenwärtig froh, sein Dasein in weitestgehender Abgeschiedenheit fristen zu können. „Wenn du 80 Jahre alt bist, dann musst du dir schon eingestehen, zur Risikogruppe zu gehören. Und entsprechend diszipliniert solltest du leben.“

Chefarzt und Geschäftsführer in Personalunion

Die Medizin und der Sport bestimmten und bestimmen das Leben des Jürgen Ulrich. Er studierte an der Karl-Marx-Universität Leipzig, wurde Facharzt für Sportmedizin, arbeitete an dem zur Deutschen Hochschule für Körperkultur ( DHfK) gehörenden Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport, war Leistungssportler und als Hochspringer (Bestleitung 2,06 Meter) Mitglied der DDR-Nationalmannschaft. Später wurde er deren Teamarzt. Nach 1990 stand die berufliche Neuorientierung an, wobei Jürgen Ulrich mit der 1997 von ihm gegründeten Medica-Klinik in der Rehabilitationsmedizin Maßstäbe setzte. Etwas mehr als zehn Jahre später legte der Chefarzt und Geschäftsführer in Personalunion „sein Baby“ in die Hände anderer.

Unterwegs als (internationaler) Netzwerker

Der Ruhestand ist seither immer auch ein Unruhestand. Jürgen Ulrich kommt nach wie vor viel herum, fungiert als (internationaler) Netzwerker; da wären zum Beispiel sein ehrenamtliches Engagement für den Behindertensport und sein unermüdlicher Einsatz für die Kooperation von Leipzig und Ho-Chi-Minh-Stadt auf medizinischem und wirtschaftlichem Gebiet zu nennen. „Kaum zu glauben, jetzt ist alles anders“, sagt Jürgen Ulrich mit Blick auf die jüngst in Leipzig eingetroffenen Hilfspakete aus Vietnam. Anfang des Monats landeten 10 000 Gesichtsmasken, 1000 Schutzkittel sowie Schutzbrillen, Handschuhe und Schuhüberzieher im Klinikum St. Georg und im Universitätsklinikum. „Die Zusammenarbeit ist längst keine Einbahnstraße mehr“, stellt Jürgen Ulrich bewegt fest. Die Corona-Krise belege es. Hinter der Schenkung aus dem früheren Saigon steckt mit Professor Vu Cong Lap ein langjähriger Freund des Jubilars.

Symposium fällt aus Seit 2017 ist der promovierte Mediziner Jürgen Ulrich Mitglied des Vereins Sportwissenschaftliche Gesellschaft Sachsen ( SGS). Er gehörte zu den Gründern der eingetragenen Körperschaft. Die Förderung des Sports und der Sportwissenschaften, insbesondere der Forschung und Verletzungsprävention, sind wesentliche Aufgaben des Vereins. „Hier bringt er sich ein, um gemeinsam mit anderen Mitgliedern Projekte zu befördern und diese in der Praxis auf den Weg zu bringen“, lobt SGS-Vorstandssprecher Wolf-Dietrich Rost den Jubilar. Dazu gehöre vor allem die Weiterentwicklung des sportmedizinischen Versorgungssystems im Freistaat, so der CDU-Landtagsabgeordnete. Eigentlich sollte letzterer Aspekt das Thema eines sportwissenschaftlichen Symposiums aus Anlass des 80. Geburtstages von Jürgen Ulrich in Leipzig sein. Doch die Corona-Pandemie zwang die Organisatoren zur Absage. „Wir gratulieren Dr. Jürgen Ulrich und hoffen, dass er diese Aufgaben für den Verein, den Sport und für Sachsen noch lange wahrnehmen kann“, heißt es in einem Schreiben von Rost an die LVZ-Redaktion.

Hoffnung auf baldige Entspannung

Nun also ganz viel Ruhe. „Leben wie Gott in Frankreich, nur eben auf Poel“, wie Jürgen Ulrich es formuliert. Vögel zwitschern, kaum ein Auto fährt. Keine Termine, kein Hetzen von einer Verabredung zur nächsten. Stattdessen jeden Tag Mittagessen und Gartenarbeit, Handwerker-Betreuung und Siesta im Grünen. „Irgendwie“, sagt Jürgen Ulrich, „ist das auch kein schlechtes Leben.“ Und doch hofft er auf eine baldige Entspannung, auf die Rückkehr zur Normalität. Und aufs Wiedersehen mit Leipzig. „Die Stadt ist nun mal mein Lebensmittelpunkt.“

Von Thomas Mayer