Leipziger Stadtbau AG zeigt sich bei Grundschule gesprächsbereit

Leipzig

Die Leipziger Stadtbau AG zeigt sich „sehr erstaunt“ über die Forderung der Linken, ein ihr gehörendes Grundstück an der Kurt-Eisner-Straße zu enteignen. Vor mehr als fünf Jahren habe sich das private Unternehmen an einem Investorenauswahlverfahren der Kommune für den Bau von Schulen beteiligt, erinnerte Vorstand Patrik Fahrenkamp. „Da wir über ein geeignetes Grundstück sowie Know-how in dem Segment verfügen, haben wir der Stadt ein Angebot gemacht. Wir hätten diese Grundschule für 24 Millionen Euro verbunden mit einem Grundstückstausch erstellen können. Dies wurde kürzlich vom Stadtrat abgelehnt.“

Abrissbagger statt Schaugut in Großzschocher

Die Linke-Fraktion habe sich in der Debatte auch daran gestört, dass zu dem Tausch eine Fläche von 1800 Quadratmetern in der Huttenstraße am Schlosspark Großzschocher gehören sollte. Zeitwert: etwa 27 000 Euro. „Unser Ziel war der Erhalt des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes Rittergut Großzschocher und eine gemeinwohlorientierte Nutzung“, erklärte Fahrenkamp dazu. „Wir wollten dort ein Schaugut errichten, um Kindern zu vermitteln, wo Lebensmittel herkommen.“ Nun habe die Kommune Bagger anrollen lassen, um das alte Stallgebäude abzureißen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf dem Rittergut Großzschocher wird gerade ein altes Stallgebäude abgerissen. Quelle: privat

Er könne nur zur Kenntnis nehmen, dass der Stadtrat jüngst einem Schulneubau am Hauptbahnhof geschlossen zustimmte, fuhr Fahrenkamp fort. Auch dort gehe es um ein Investorenmodell: Diese Schule samt Grundstück koste die Kommune nun 76 Millionen Euro plus Erwerbsnebenkosten. „Das ist mehr als dreimal so hoch im Vergleich zu unserem geplanten Projekt in der Kurt-Eisner-Straße.“

Selbstverständlich sei die Stadtbau AG immer gesprächsbereit, so der Vorstand. Als ein in Leipzig verwurzeltes Unternehmen bevorzuge man dabei ein konstruktives Miteinander: „Hier geht es um die Schaffung von Schulplätzen, und zwar jetzt – wenn sie gebraucht werden. Forderungen nach Enteignung und ein schieres Gegeneinander anstatt Miteinander sind für die weitere Entwicklung der Stadt Leipzig alles andere als förderlich.“

Von Jens Rometsch