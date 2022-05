Leipzig

Die Polizeidirektion Leipzig ist derzeit intensiv mit der Aufarbeitung rund um die Vorfälle während des Stadtderbys zwischen der BSG Chemie und dem 1. FC Lok befasst. Bislang war von mehr als 20 Straf- und mehreren Ordnungswidrigkeitsverfahren die Rede. Bei mehr als 70 Personen kam es zu Identitätsfeststellungen und Sicherstellungen.

Weitere Ermittlungen

Am Montag berichtete Polizeisprecher Olaf Hoppe von einer steigenden Tendenz entsprechender Ermittlungen. Mit Sichtung verschiedener Videoaufzeichnungen ergeben sich nun weitere Ermittlungsansätze. Für eine Bilanz sei es aber noch zu früh. „Dieses Ortsderby hat immer eine gewisse Brisanz“, sagte der Sprecher. Allerdings gebe es schon „erste Anzeichen dafür, dass das dieses Mal intensiver war“, erklärte Hoppe mit Blick auf zurückliegende Ausschreitungen.

Ein Polizist nicht dienstfähig

Zu den Auseinandersetzungen kommt es zwischen Anhängern der Teams immer wieder – doch nicht jedes Mal eskaliert die Lage dermaßen wie am zurückliegenden Wochenende. Wie berichtet, war bereits in der Nacht vor dem Derby auf der Route des Lok-„Fan“-Marschs ein Tunnel am S-Bahnhof Leutzsch zugemauert worden. Während des Spiels unterbrach dann der Schiedsrichter die zweite Halbzeit: Es wurde Pyrotechnik gezündet – Polizisten wurden von gewalttätigen BSG-Anhängern mit Gegenständen beworfen und angegriffen. Sieben Beamte wurden leicht verletzt; ein weiterer Polizist ist zurzeit nicht dienstfähig und krank geschrieben.

Kollabierter Fan inzwischen befragt

Während einer Auseinandersetzung im Chemie-Fanblock kollabierte ein Mann und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Hintergrund für seinen Zusammenbruch ist nicht genau bekannt. Dem Mann sei es aber kurz darauf den Umständen entsprechend gut gegangen, und er habe befragt werden können, sagte Hoppe am Montag. Auch nach Abpfiff gerieten am Samstag Abend „Fans“ in der Prager und in der Connewitzer Straße aneinander; vier Personen (19, 21, 29) wurden verletzt. Auch hierzu laufen Ermittlungen.

Von bm