Leipzig

Das Leipziger Stadtfest am ersten Juni-Wochenende ist gestrichen, findet nicht statt. „Anhand der Pandemielage ist das ausgeschlossen, der Bund genehmigt solche Feste nicht“, sagt Volker Bremer, Geschäftsführer von Leipzig Tourismus und Marketing (LTM), auf LVZ-Anfrage. Der LTM ist Veranstalter des Leipziger Stadtfestes. Das letzte Wort für 2021 ist damit jedoch nicht gesprochen: „Zur Zeit schreitet ja das Impfen gut voran. Deshalb überlegen wir zusammen mit der Agentur Bernd Hochmuth, ob es im Herbst stattfinden kann. In welcher Form, müssen wir prüfen. Vielleicht ist dann ein kleineres Stadtfest möglich.“

Party unterm Riesenrad beim Leipziger Stadtfest auf dem Augustusplatz. Quelle: André Kempner

Die Riesenparty zog in den vergangenen Jahren geschätzte 250.000 Besucher an. Schon im vergangenen Jahr musste das Open-Air-Event wegen Corona abgesagt und auf 2021 verschoben werden. Laut Homepage steht der Termin 4. bis 6. Juni noch immer im Raum und wurde bislang nicht aktualisiert: Drei Tage lang soll auf vier Bühnen gefeiert werden. 

Gleiches Programm, neuer Termin

Mit vier, fünf Wochen intensiver Arbeit hinter den Kulissen ließe sich die gesamte Party auf einen neuen Termin umdisponieren. „Das Programm steht, die Verträge mit Caterern und Künstlern sind geschlossen. Wir brauchen nur das ,Go’ der Ämter“, sagt Gesamtorganisator Bernd Hochmuth. „Wenn Ende Juli die Pandemie-Lage gut ist, können wir das Stadtfest Anfang September nachholen.“ Hochmuth orientiert auf das Wochenende 3. bis 5. September, auch wenn da Schulanfang ist: „An den anderen Wochenenden sind wieder andere Veranstaltungen.“

Das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park hat 2019 zum bislang letzten Mal stattgefunden. Karin und Ralf Gartmann kamen mit ihrer Zeitmaschine aus Haltern. Quelle: Dirk Knofe

Wave-Gotik-Treffen ist abgesagt

Zur Absage durchgerungen haben sich mittlerweile die Veranstalter des Wave-Gotik-Treffens vom 21. bis 24. Mai. „Im großen Stil wird das WGT leider nicht stattfinden können“, sagte Sprecher Cornelius Brach auf Anfrage der LVZ. Die aktuelle Corona-Lage und die vom Bund beschlossene Notbremse lassen Kulturveranstaltungen, zumal dieser Größenordnung, in weite Ferne rücken. An der Möglichkeit einer kleineren, coronakonformen Variante am Pfingstwochenende halten die Organisatoren weiterhin fest.

„Bach Open Air“- Konzert mit dem Sinfonieorchester unter Leitung von Kristjan Järvi beim Bachfest 2018 auf dem Leipziger Markt. Quelle: André Kempner

Entscheidung über Bachfest am 7. Mai

Was mit dem Leipziger Bachfest vom 11. bis 20. Juni wird, wollen die Organisatoren am 7. Mai bekannt geben. Bisher wurde versucht, das Programm in einer modifizierten Form im Juni stattfinden zu lassen. „Wir veröffentlichen das endgültige Programm am 7. Mai auf unserer Homepage und geben dann das Datum für den Beginn des Vorverkaufes bekannt“, heißt es auf der Webseite.

Derzeit keine großen Events erlaubt

Fakt ist: Jeder Veranstalter hat selbst die Entscheidungshoheit über seine Veranstaltung und muss sich an die geltende Rechtslage halten. Derzeit lassen weder die „Bundesnotbremse“ noch die sächsische Corona-Schutzverordnung eine der genannten Großveranstaltungen zu. „Allein für Opernhäuser besteht bei einer längere Zeit stabilen Inzidenz unter 100 eine Öffnungsperspektive“ so ein Sprecher des sächsischen Sozialministeriums.

Rechtslage ändert sich in kurzen Abständen

Für Veranstalter ist es derzeit ein Lotteriespiel, ob sie an der Planung eines Events weiterarbeiten oder es lieber gleich absagen. Die Rechtslage ändert sich in kurzen Abständen. Aktuell gilt das Bundes-Infektionsschutzgesetz, das besagt: Bei einer Inzidenz über 100 sind private Treffen nur mit einer haushaltsfremden Person gestattet, zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Die Einhaltung der Maßnahmen wird von Ordnungsämtern, Gesundheitsämtern und Polizei überwacht. Die Inzidenz müsste an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 sinken, damit die „Bundesnotbremse“ außer Kraft tritt – ab dann entscheiden wieder die Bundesländer. Allerdings ist die aktuelle sächsische Corona-Schutzverordnung nur bis 9. Mai gültig – was danach gilt, muss eine Neufassung regeln.

Die Inzidenz in Leipzig lag am Donnerstag bei 115 und am Freitag bei 106.

Von Kerstin Decker