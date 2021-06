Leipzig

Prof. Johannes Ringel leitet seit 2004 das Institut für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft an der Universität Leipzig.

Herr Ringel, wie verändern Luxus-Studentenapartments ein Stadtviertel?

Ich denke, dass sich gegen Studenten in einem Stadtviertel eigentlich nichts sagen lässt. Sie beleben die Gesellschaft, machen sie vielfältiger und internationaler. Wenn sich Alteingesessene darüber erheben, kommt mir das borniert vor.

Sie können sich gar nicht vorstellen, dass jemand etwas gegen kleine, möblierte Apartments hat?

Nun, wohnen möchte ich dort auch nicht. Ich würde auch meinen Kindern davon abraten. Mein Sohn ist in Mainz in einen solch sehr anonymen Neubau gezogen. Wir haben dann schnell etwas Neues gesucht. Hinzu kommt, dass sich solche Apartments zwar an Studierende richten, aber in Wahrheit jeder dort leben kann. Also auch Berufspendler, die am Wochenende nach Hause fahren. Davon hat das Viertel dann nichts.

Wie kann ein Bau, wie der in der Bornaischen Straße, ein Viertel verändern?

Nur zum Guten. Wenn man sich ansieht, wie die Leipziger Mieten seit 30 Jahren gestiegen sind, muss man sich über jeden neu geschaffenen Wohnraum doch freuen. Ich verstehe nicht, warum manche Menschen, zum Beispiel Studenten, nicht in einem bestimmten Viertel leben sollten. Nach welchen Kriterien definieren wir denn eine offene Gesellschaft?

Wer sich ein möbliertes Apartment leisten kann, bringt sicher auch das nötige Geld mit, um in teure Cafés und Restaurants zu gehen. Was, wenn sich die Connewitzer irgendwann ihr Connewitz nicht mehr leisten können?

Der neu entstandene Wohnraum sollte eher dafür sorgen, dass Druck vom Mietmarkt genommen wird. Einige Studenten konkurrieren dann nicht mehr mit Familien um Altbauwohnungen – auch in Connewitz.

Von Josa Mania-Schlegel