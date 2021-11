Leipzig

Mit der Demontage von Steganlagen beginnt nächste Woche der Bau des Leipziger Stadthafens nahe der Käthe-Kollwitz-Straße. In einer Bürger-Informationsveranstaltung per Videostream hat das Amt für Stadtgrün und Gewässer jetzt viele Details zu dem Großvorhaben benannt, das insgesamt vier Jahre in Anspruch nehmen wird. Hier die wichtigsten Fakten.

Zeitplan: Nächste Woche kommen die Schwimmstege an der Außenmole weg. Ein Teil von ihnen wird vor der nächsten Saison am gegenüberliegenden Ufer (Nähe Schreberbad) wieder angebracht. Im November und Dezember erfolgen Baumfällungen auf dem 13.800 Quadratmeter großen Areal. Von Januar bis Juni 2022 wird das Gelände beräumt, auf Munitionsreste sondiert und ein bis zu 2,5 Meter tiefer Voraushub für das Hafenbecken vorgenommen.

Dabei verschwinden zugleich die Fundamente der früheren Piano-Fabrik Blüthner und eines Gaskraftwerks, die noch im Boden schlummern. Von Juli 2022 bis Juni 2024 baut die Stadt das Hafenbecken, eine Brücke über die Hafeneinfahrt und die ganze Infrastruktur ringsum. Danach sollen dort schon erste Boote ankern können. Von Mai 2023 bis März 2025 errichtet der künftige Betreiber noch vier Gebäude (ein Servicehaus und drei Bootshäuser). Dann ist alles fertig.

Aus der Luft betrachtet erinnert die Form des Hafenbeckens an einen Blüthner-Flügel. Quelle: Stadt Leipzig / Amt für Stadtgrün und Gewässer

Kosten: Die Stadt investiert 7,3 Millionen Euro, von denen 90 Prozent Fördermittel des Landes und Bundes sind. Hinzu kommen rund vier Millionen Euro des privaten Betreibers und Investors Stadthafen Leipzig GmbH. Diese Firma um den Ex-Kanuten Jan Benzien wird alle Anlagen für mindestens 15 Jahre betreiben und warten, entscheidet gemäß städtischer Richtlinien auch darüber, wer die 40 Dauer-Liegeplätze für Familien- und Sportboote (Fassungsvermögen von vier bis sechs Personen) pro Saison erhält.

Gastronomie-Gebäude weit von Anwohnern entfernt

Gebäude: Geplant ist ein großes Bootshaus für rund 100 Kanus gleich neben (nördlich) der Hafeneinfahrt. Die Grundfläche beträgt 160 Quadratmeter. Hinzu kommen zwei kleinere Bootshäuser samt Werkstatt in Höhe der Friedrich-Ebert-Straße 65. Die dortige Mauer als Grundstücksbegrenzung bleibt stehen. Ganz am anderen Ende des Areals – gleich neben der Schreberbrücke – entsteht das zweistöckige Servicegebäude mit Restaurant, Freisitz, öffentlichen Toiletten, Duschen für Wasserwanderer, Hafenmeisterei, Infobüro und Ticketverkauf. „Wir haben die Gastronomie bewusst so weit wie möglich entfernt von den Anwohnerhäusern positioniert, um Lärmbeeinträchtigungen zu minimieren“, erklärte Amtsleiter Rüdiger Dittmar.

Das zweistöckige Service-Gebäude mit dem Restaurant und Freisitz errichtet der künftige Hafenbetreiber auf eigene Kosten. Quelle: S&P Sahlmann

Gestaltung: Das 4000 Quadratmeter umfassende Hafenbecken erinnert in seiner Grundform an einen Blüthner-Flügel, so Projektleiterin Ina Loebel. „Es ist eine Reminiszenz an die große Klavierfabrik, die hier einmal stand“. Die Brücke über der Hafeneinfahrt habe eine lichte Höhe von 1,90 Meter und eine lichte Weite von zehn Metern. Über sie führt künftig der Molenweg für Fußgänger und Radfahrer.

Form eines Bootsrumpfes für die Brücke

Die Brücke nehme Formen eines Bootsrumpfes auf. Das Berliner Landschaftsarchitekturbüro Häfner Jiménez Betcke Jarosch habe darauf geachtet, dass Besucher von allen Seiten barrierefrei direkt ans Wasser kommen. Dafür sorgten Treppen, Terrassen und rollstuhlgerechte Rampen. Der Wasserstand im Becken betrage 1,50 Meter. Die Außenmole werde noch abgesenkt auf das Niveau der Innenmole, damit sich dort auch Kanus leichter umtragen lassen. An den beiden Molen gibt es künftig insgesamt neun Anlegestellen für Fahrgastschiffe.

Diese Animation zeigt die Verteilung der vier Neubauten recht gut. Links unten steht das Service-Gebäude mit der Gastronomie. Auf der anderen Seite der Hafeneinfahrt folgt das große Bootshaus für 100 Kanus. Die beiden Flachbauten rechts des Ankerbeckens sind kleinere Bootshäuser, die auch eine Werkstatt bekommen. Rechts unten in der Grafik: Die historische Blüthner-Villa, die nicht zum Hafen-Gelände gehört. Quelle: Stadt Leipzig / Amt für Stadtgrün und Gewässer

Verkehr: Zwar bekommt das Areal am Rand eine umlaufende Uferpromenade, die bis zum Wehrplatz am Blüthner-Steg führt. Diese erhöhte Promenade darf aber nur von Rettungsfahrzeugen oder Feuerwehren genutzt werden. Ansonsten ist sie Fußgängern und Radlern vorbehalten. Neben dem Gastronomie- und Servicegebäude entsteht an der Schreberstraße ein Parkplatz (21 Stellplätze, vor allem Kurzparker, drei E-Ladesäulen). Der Platz dient zugleich als Zufahrt zu einem stationären Kran – es wird der erste Einsetzkran für Boote in Leipzig. An der Käthe-Kollwitz-Straße entstehen zwei Stopps für Reise- und Stadtrundfahrtbusse. Sie halten dort aber nur kurz zum Ein- oder Aussteigen, parken zwischendurch an der Quarterback-Arena. Für Fußgänger und Radfahrer sind fünf Zugänge zum Hafen geplant.

Über Treppen und Rampen, die zum Teil auch als Sitzplatz dienen können, sollen die Besucher von allen Seiten direkt bis an das Ankerbecken herankommen. Quelle: Stadt Leipzig / Amt für Stadtgrün und Gewässer

Baulärm: Mit viel Krach müssen Anwohner vor allem von Juli 2022 bis März 2023 rechnen. gearbeitet werden darf werktags von 7 bis 20 Uhr. Während der Bauzeit fallen einige der öffentlichen Autostellplätze entlang der Schreberstraße weg.

Von Jens Rometsch