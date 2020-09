Leipziger Stadthaushalt: Statt Überschuss 56-Millionen-Euro-Loch

Leipzig

Die Corona-Krise reißt ein tiefes Loch in die Leipziger Stadtkasse. Statt mit einem Überschuss von geplant 2,4 Millionen Euro wird der Ergebnishaushalt der 600 000-Einwohner-Stadt das Pandemie-Jahr 2020 voraussichtlich mit einem Defizit von 56,6 Millionen Euro beenden. Zu dieser Einschätzung kommt Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) in seinem aktuellen Finanzbericht.

30 Prozent weniger Gewerbesteuereinnahmen

Die Prognose beruht auf der Haushaltsentwicklung bis Ende Juni. Danach wird die Stadt in diesem Jahr allein Steuerausfälle in Höhe von 138 Millionen Euro verkraften müssen. Für dieses Jahr hatte die Stadt mit Steuereinnahmen von 675 Euro gerechnet. Die größten Ausfälle gibt es dem Bericht zufolge bei der Gewerbesteuer. Hier brechen die Einnahmen um 30 Prozent weg; ein Minus von 102 Millionen Euro. Zudem gehen der Stadt Verwarn- und Bußgelder aus der Verkehrsüberwachung in Höhe von 3,8 Millionen Euro verloren, weil die Politessen wegen der Corona-Pandemie zu anderen Tätigkeiten herangezogen wurden.

Anzeige

Jugendetat explodiert

Demgegenüber explodiert der Jugendetat, steigen die sogenannten Hilfen zur Erziehung aufgrund erhöhter Fallzahlen um 37 Millionen Euro. Zudem sind der Stadt durch die Pandemie zusätzliche Ausgaben entstanden. Sie belaufen sich auf bislang 34 Millionen Euro und resultieren unter anderem aus Maßnahmen zur Umsetzung der Corona-Schutzverordnung und zur Minderung der wirtschaftlichen Krisenfolgen wie dem Programm „Leipzig hilft Solo-Selbstständigen“. Nur ein Teil der Einnahmeausfälle der Kommune wird durch Hilfsprogramme von Bund und Land ausgeglichen.

Weitere LVZ+ Artikel

Ungeachtet der Pandemie gehen die geplanten Investitionen vor allem in Schulen und Kindergärten weiter. Dadurch steigt die Verschuldung in diesem Jahr um knapp 200 Millionen auf 676 Millionen Euro.

Von Klaus Staeubert