Leipzig

Vom 30. August bis zum 19. September lohnt sich Radfahren in Leipzig wieder doppelt. Denn dann findet in der Messestadt zum elften Mal das Stadtradeln statt. Knapp drei Wochen haben die angemeldeten Teams Zeit, um möglichst viele Kilometer auf dem Zweirad zurückzulegen und ein Preisgeld zu kassieren.

„Die aktuelle Klimadebatte zeigt, dass an einer privilegienfreien nachhaltigen Mobilität in Zukunft kein Weg vorbeiführt. Den persönlichen Umstieg möchten wir auch in diesem Jahr mit der Stadtradeln-Kampagne anstoßen“, so Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). Die Aktion habe sich „in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und bringt so immer mehr Menschen in Leipzig aufs Rad, die auch nach Ende des Aktionszeitraums diesem Motto treu bleiben und so für ein solidarisches und klimabewusstes Leipzig sorgen.“

Beginn mit Leipziger Radnacht

Auftakt des diesjährigen Stadtradelns bildet die traditionelle Leipziger Radnacht am 30. August, die um 19 Uhr am Springbrunnen im Clara-Zetkin-Park beginnt. Unter den 50 aktivsten Teams mit den meisten Radkilometern wird nach Abschluss der Aktion ein Preisgeld von vier mal 250 Euro verlost. Aktuell sind mehr als 250 Teams registriert. Eine Anmeldung ist nach wie vor unter www.stadtradeln.de möglich.

Das Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnis e.V. und wird organisiert von der Leipziger Stadtverwaltung sowie dem Ökolöwe – Umweltbund Leipzig.

Von CN