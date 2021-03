Der Leipziger Stadtrat hat den Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22 beschlossen. Mit ihm will die Kommune zugleich Wachstumsimpulse für die Zeit nach der Pandemie setzen – zum Preis einer Rekordverschuldung.

Zu seiner ersten Präsenzveranstaltung in diesem Jahr kam der Leipziger Stadtrat am Mittwoch in der Kongreßhalle zusammen. Die Tagung fand unter strengen Auflagen statt. Alle Teilnehmer mussten sich zuvor einem Corona-Schnelltest unterziehen und eine Maske tragen, die nur zu Redebeiträgen abgesetzt werden durfte. Quelle: André Kempner