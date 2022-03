Leipziger Stadtrat entscheidet über Erinnerung an Kerzendemonstration von 1983

Leipzig

Aus dem öffentlichen Bewusstsein ist sie eigentlich verschwunden – doch jetzt wollen Stadtpolitiker die Erinnerung an sie wieder wecken: Die Stadträte Mandy Gehrt und Thomas Kumbernuß (beide Fraktion Die Linke) haben im Stadtrat beantragt, die historischen Ereignisse der Leipziger Kerzendemonstration vom 18. November 1983 aufzuarbeiten und dafür eine Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen. Die Veranstaltungen sollen am 40. Jahrestag der Kerzendemonstration ein breites Publikum für die Geschehnisse sensibilisieren, heißt es in dem Antrag, über den der Rat am 15. März entscheiden will. Doch was war die Kerzendemonstration von 1983?

Opposition in Leipzig sollte ausgeschaltet werden

Sie ist als ein früher Versuch des DDR-Staates in die Stadtgeschichte eingegangen, die schon Anfang der 1980er Jahre wachsende Opposition in Leipzig auszuschalten. Polizei und Justiz gingen damals relativ hart gegen die Menschen vor, die sich schon Tage zuvor im Rahmen einer Friedensdekade der evangelischen Kirche gegen die Aufrüstung im Land gewandt hatten. Im Anschluss an die täglichen Friedensgebete in der Nikolaikirche hatten sie Abrüstung gefordert – mit Kerzen auf dem Markt, vor dem Bachdenkmal sowie am Gedenkstein der ehemaligen jüdischen Synagoge in der Gottschedstraße.

Die Situation eskalierte bei der Eröffnung der Internationalen Dokumentar- und Kurzfilmwoche am 18. November. Damals fanden sich kurz vor 19 Uhr vor dem Kino „Capitol“ in der Petersstraße rund 30 Jugendliche ein, setzten sich im Kreis und entzündeten Kerzen. Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter nahmen 18 von ihnen fest – vor den Augen der Dokumentarfilmer aus aller Welt.

Schikanen in Schulen und Ausbildungsbetrieben

„Mich hat damals der Mut überrascht, eine solche Aktion unmittelbar vor den Augen internationaler Gäste durchzuführend“, meint heute Tobias Hollitzer, der als 17-Jähriger an Protestaktionen in den Tagen zuvor teilgenommen hatte. „Man hatte immer versucht, internationales Aufsehen zu vermeiden, da klar war, wie die SED-Führung darauf reagieren würde.“

Hollitzer erinnert sich auch daran, was die Protestierenden im November 1983 bewegte. „Als in den Schulen der DDR ab der 9. Klasse die vormilitärische Ausbildung und der Wehrkundeunterricht eingeführt wurden, gehörte ich zum ersten Jahrgang, den das betraf“, berichtet er. „Ich war der einzige in meiner Schule, der sich dieser paramilitärischen Ausbildung verweigert hatte und stattdessen den Hof kehren oder die Schulklos schrubben musste.“ Weil er auch nicht in die SED-Jugendorganisation FDJ eintrat und als Christ statt der staatlich erwarteten Jugendweihe die Konfirmation wählte, war ihm schnell klargemacht worden, dass er nicht mehr dazu gehörte. „Trotz eines Notendurchschnitts von 1,2 in der 10. Klasse durfte ich nicht das Abitur machen.“

„Das hat einen schon geprägt“

Als Mitglied der jungen Gemeinde der Thomaskirche trug er damals auch einen „Schwerter zu Pflugscharen“-Aufnäher, das Symbol der staatsunabhängigen kirchlichen Friedensbewegung, und beteiligte sich an den Kerzendemonstrationen vor dem 18. November auf dem Leipziger Markt. „Ich wollte ein Zeichen gegen die Militarisierung und die Aufrüstung setzen“, skizziert er seine Beweggründe. „Wir alle waren damals ganz normale Jugendliche. Und für mich war es eigentlich das Normalste, sich mit einer Kerze für den Frieden und gegen die Militarisierung auf den Markt zu stellen und zu demonstrieren.“ Anfänglich überrascht habe die Volkspolizei später Kerzen aus den Händen geschlagen und die Personalien der Jugendlichen aufgenommen. Tags darauf seien viele Teilnehmer auch für eine Nacht festgenommen und verhört worden. „So direkt mitzuerleben, wie dieses System mit Menschen umging, die einfach nur eine andere Meinung hatten, das hat einen schon geprägt. Mir hat deutlich gemacht, in was für einem System ich lebte.“

Hollitzer hat auch mitbekommen, wie es den Akteuren der Kerzendemonstrationen vor dem 18. November ergangen ist. „Die Schulen oder Ausbildungsbetriebe wurden informiert und den Betreffenden in Gesprächen deutlich gemacht, dass sie das Abitur oder die Ausbildung nicht abschließen können, sollten sie sich weiter an solchen Aktionen beteiligen.“ Von den 18 vor dem Kino „Capitol“ Verhafteten wurden sechs zu Gefängnisstrafen von zehn Monaten bis zwei Jahren verurteilt. Nur eine davon wurde zur Bewährung ausgesetzt. Andere erhielten Ordnungsstrafen.

„An den Mut der Wenigen erinnern“

„Am 18. November 1983 haben die internationalen Filmemacher deutlich gesehen, wie es in der DDR brodelte und wie dort mit den Menschenrechten umgegangen wurde“, sagte Gedenkstättenleiter Hollitzer, dessen Mitarbeiter nach der Friedlichen Revolution auch die Vorgänge rund um die Leipziger Kerzendemonstration erforscht haben. „Eine öffentliche Debatte konnte die SED gemeinsam mit Dok-Filmfunktionären aus der DDR verhindern.“ Den Gästen sei unter anderem gesagt worden, dass die Strafen für die Demonstranten noch härter ausfallen würden, wenn es ein internationales Echo gibt. Und in der DDR wurde die Aktion totgeschwiegen.

Im aktuellen Antragstext von Gehrt und Kumbernuß heißt es, die Stadt solle an die couragierten Menschen erinnern, „die sich damals gegen das System stellten“. Der Mut der Wenigen habe „eine Dynamik des massenhaften Aufbegehrens befördert“. Die Kerzendemonstration gehöre deshalb in „die lange Vorgeschichte der Ereignisse vom Herbst 1989 in Leipzig“ und verdiene eine Erinnerung.

Menschrechtssituation in Russland ist ähnlich

Auch in der Ausstellung der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ im ehemaligen Stasi-Kinosaal werden die unabhängige Friedensbewegung „Schwerter zu Pflugscharen“ und die Kerzendemonstrationen des Herbstes 1983 als Teil der Vorgeschichte der Friedlichen Revolution gegen das SED-Regime thematisiert. Gedenkstättenleiter Hollitzer begrüßt die Initiative der Stadträte. „Es wird Zeit, dass die Stadt Leipzig den gesamten Widerstand gegen das SED-Regime in den Blick nimmt, den es vom ersten Tag an in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR gab“, sagt er. „Viele mussten diesen Widerstand vor 1989 mit Haftstrafen und teilweise auch mit Todesurteilen bezahlen.“ Angesichts der aktuellen Menschrechtssituation in Russland sind die Leipziger Ereignisse von 1983 für Hollitzer aktueller denn je.

