Leipzig

In öffentlichen Gebäuden ist Rauchen seit vielen Jahren verboten, ebenso in Bahnhöfen, in Zügen, Bussen und Straßenbahnen. Doch für die Haltestellen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) gilt das Rauchverbot nicht. Immer wieder führt dies zu Konflikten, weil Fahrgäste unfreiwillig in Qualmwolken stehen müssen. Nun hat sich der Stadtrat mit einem Rauchverbot an Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) befasst.

Anlass war eine Petition, in der die Stadt aufgefordert wird, ein „dauerhaftes generelles Rauchverbot“ an Haltestellen zu erlassen. Der Antragsteller spricht von „unzähligen negativen Erlebnissen“ und einer „wachsenden Rücksichtslosigkeit“ von Rauchern und fragt: „Müssen sich Nichtraucher, Kinder und Babys diese dauerhafte Körperverletzung gefallen lassen. Wo ist die Daseinsvorsorge der Stadt?“

Rathaus hat rechtliche Möglichkeiten geprüft

Welche rechtlichen Möglichkeiten die Kommune hat, wurde im Dezernat von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) geprüft. Ein Rauchverbot könne demnach nicht ausgesprochen werden. „Das Bundesnichtraucherschutzgesetz enthält für den Bereich des Straßenverkehrs lediglich ein Rauchverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht aber für den öffentlichen Straßenraum oder speziell an Haltestellen“, heißt es in der Stellungnahme an den Stadtrat. Demzufolge habe die Kommune keine Möglichkeit, „auf kommunaler Ebene ein entsprechendes Rauchverbot zu erlassen“. Solange keine „abstrakte Gefahrenlage“ vorliegt, könne sie auch im Rahmen ihrer polizeilichen Befugnisse nicht gegen Raucher vorgehen: „Hier steht dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit das Interesse der Stadt und der Öffentlichkeit an der Sauberkeit von Haltestellen gegenüber. In einem solchen Abwägungsfall überwiegt das Grundrecht.“

Lesen Sie auch Bundestag beschließt neue Werbeverbote für Zigaretten

Vor dieser rechtlichen Situation hat sich der Petitionsausschuss mit dem Thema befasst, das nach den Worten von Ausschussvorsitzender Beate Ehms (Linke) seit 2017 immer wieder durch Anfragen und Beschwerden in die politischen Gremien kommt. Da die LVB an ihren Haltestellen kein Hausrecht ausüben und damit auch kein Rauchverbot verhängen dürfen, bleibe es nur beim Appell an alle Fahrgäste, sich rücksichtsvoll zu verhalten.

Kampagne für Nichtraucherschutz und Raucherzonen

Deshalb soll die Stadt zusammen mit den LVB nun eine öffentliche Kampagne starten, „die das Rauchen in den Haltestellenbereichen des ÖPNV kritisch thematisiert und zu gesunder Lebensweise und Rücksichtnahme auf Mitmenschen auffordert“. Nach den Worten von Ehms wurde im Petitionsausschuss auch über Raucherzonen an den Haltestellen diskutiert, wie es sie etwa im Hauptbahnhof gibt. „Wir finden es gut, wenn die LVB in der Großhaltestelle vor Hauptbahnhof versuchsweise separate Zonen ausweisen“, sagte Ehms. Raucherzonen sollten dann an anderen Haltestellen eingerichtet werden, sofern es die räumlichen Verhältnisse zulassen.

Der Stadtrat schloss sich dieser Empfehlung des Petitionsausschusses einstimmig an.

„Wir warten nun die Gesellschafterweisung ab“, hieß es bei den LVB, die zum kommunalen Stadtkonzern LVV gehören. Noch gebe es keine separaten Raucherzonen an LVB-Stationen. Das Unternehmen habe in der Vergangenheit aber schon Maßnahmen ergriffen, um Nichtraucher besser zu schützen. So wurden beim Umbau der Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof bereits größere Abfallbehälter mit Aschenbechern aufgestellt – in der Hoffnung, dass Raucher dann auch eher diese Bereiche aufsuchen.

Das Verbot, Zigarettenkippen einfach auf den Boden zu werfen, ist bereits Bestandteil der Polizeiverordnung und stellt damit eine Ordnungswidrigkeit dar.

Von Klaus Staeubert