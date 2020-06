Leipzig

Mit den Stimmen von Rot-Rot-Grün hat der Stadtrat am Mittwochnachmittag Lockerungen beim Anwohnerparken im Waldstraßenviertel abgelehnt.

Die CDU-Fraktion wollte nach den Worten ihrer stellvertretenden Vorsitzenden Sabine Heymann erreichen, dass auch Menschen mit einem Nebenwohnsitz im Waldstraßenviertel sowie Freiberufler Parkausweise erhalten können und es Gästen von Anwohnern erleichtert wird, Besucherparkausweise zu beziehen. Zudem sollte die Zeit, in der ausschließlich Bewohner des Waldstraßenviertels im Quartier parken dürfen, um täglich zwei Stunden von 17 bis 6 Uhr reduziert werden, um Besuchern des Ärztehauses und der Kindertagesstätte einen besseren Zugang zu ermöglichen.

Die AfD hatte ursprünglich vor, die Parkraumbewirtschaftung im Waldstraßenviertel bis zur Vorlage eines dauerhaft tragfähigen Parkraumkonzeptes auszusetzen. Sie zog den Antrag jedoch mangels Erfolgsaussichten wieder zurück.

Linken-Stadträtin Franziska Riekewald bewertete das aktuelle Parkkonzept als einen Erfolg. So würden mittlerweile beispielsweise deutlich weniger Fahrzeuge in zweiter Reihe und in Kreuzungsbereichen parken. Die Parksituation hat sich auch nach Ansicht von FDP-Stadträtin Franziska Rudolph entspannt.

Bewohnerparken wurde Anfang 2020 einführt

Wie berichtet, wurden im Waldstraßenviertel Anfang dieses Jahres zwei Bewohnerparkgebiete ausgewiesen, deren Grenze westlich der Leibnizstraße verläuft. Westlich der Waldstraße sind die öffentlichen Stellflächen von 17 bis 8 Uhr für Anwohner reserviert, die Inhaber eines Bewohnerparkausweises sind. Tagsüber kann dort jeder kostenlos parken. Im östlich angrenzenden Gebiet ist das Parken kostenpflichtig und montags bis freitags von 8 bis 23 Uhr auf maximal zwei Stunden beschränkt. 78 Parkscheinautomaten wurden dafür aufgestellt. Für Anwohner mit Hauptwohnsitz im Waldstraßenviertel, die einen Bewohnerparkausweis erworben haben (Jahrespreis: 30,70 Euro), ist das Parken kostenlos.

Das Verwaltungsgericht hatte im Frühjahr das Bewohnerparken im Waldstraßenviertel für rechtmäßig erklärt.

