Leipziger Stadtratsfraktionen appellieren an Bürger und Bürgerinnen

Leipzig

Am Montag tritt die neue Sächsische Corona-Schutzverordnung in Kraft. Zu den darin festgelegten Maßnahmen und Einschränkung hat sich auch der Stadtrat geäußert und machte in einer fraktionsübergreifenden Mitteilung den Leipzigerinnen und Leipzigern Mut.

Aus der gemeinsamen Erklärung geht hervor, dass die Fraktionen, ebenso wie Ministerpräsident Kretschmer, die Anstrengungen und Hygienekonzepte der Betriebe in Gastronomie, Kultur und Freizeitbranche würdigen. „Den Branchen, die in besonderer Weise durch die neuen Regelungen betroffen sind, muss geholfen werden. Wir erwarten, dass dies auch jetzt wieder geschieht“, heißt es.

Die Stadtratsfraktionen stellen einen Punkt in ihrer Mitteilung deutlich heraus: Die Anpassung des persönlichen Verhaltens eines jeden Einzelnen. „Wir bitten Sie daher eindringlich: Minimieren Sie in den nächsten Wochen private Kontakte zu anderen Menschen so weit wie nur irgend möglich. Achten wir auf unsere Mitmenschen, Freunde und Nachbarn, auch wenn wir uns nicht persönlich treffen können.“

