Leipziger Stadtreinigung pflanzt Sommerblumen – und verschenkt Frühblüher

Leipzig

Alle Frühlinge wieder geht die Stadtreinigung daran, die Messestadt noch bunter zu machen. So auch am Dienstag, wenn der kommunale Eigenbetrieb mit der Sommerbepflanzung beginnt. Für die Leipzigerinnen und Leipziger eine gute Nachricht – und zwar in doppelter Hinsicht.

Verpackungsmaterial bitte mitbringen

Denn weil die Blumen für den Sommer in die Erde sollen, muss anderes Gewächs weichen – die Frühblüher nämlich. Gut erhaltene Exemplare verschenken Botanik-Fachleute der Stadtreinigung am Montag, 17. Mai, von 8 bis 12.30 Uhr am Mendebrunnen vor dem Gewandhaus. Wer an den blumigen Gaben interessiert ist, trage am Übergabetag bitte einen Mund-Nase-Schutz, hält Abstand zu Vordermann und Hinterfrau und bringt Verpackungsmaterial mit. Darum bittet der Eigenbetrieb in einer Pressemitteilung vom Freitag.

In dieser Mitteilung sind weitere wichtige Fakten enthalten. Schritt für Schritt würden die Frühblüher gegen die Sommerblumen ausgetauscht, heißt es. Rund 58 000 Pflanzen in 53 Arten und Sorten zieren künftig die öffentlichen Grünanlagen und Rabatte. „Bis weit in den Herbst hinein erfreuen dann beispielsweise Begonie, Tagetes, Pelargonie, Leberbalsam und Greiskraut die Passanten sowie die Parkbesucherinnen und Parkbesucher“, so die Stadtreinigung. Allein im Dahliengarten des Clara-Zetkin-Parkes würden 21 000 Sommerblumen und 907 Dahlienknollen in 30 Sorten gepflanzt.

Insektenschutz wird groß geschrieben

Mit Blick auf Artenvielfalt und Insektenschutz setzt der Eigenbetrieb nach eigenem Bekunden „wieder auf ein besonders reich blühendes Beet am Mendebrunnen“. Rund 4000 Pflanzen seien ausgewählt worden, um Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten anzulocken. „Mit ihrer bunten Farbenpracht sind Studentenblume, Eisenkraut, Salbei, Strauchmargerite, Petunie, Löwenmaul und Sonnenhut obendrein bunte Hingucker.“

Weitere rund 7000 Blumen bringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauhöfe in den Stadtteilen Wiederitzsch/Lindenthal, Liebertwolkwitz/Holzhausen, Engelsdorf/Mölkau und Böhlitz-Ehrenberg in die Erde. Auf den kommunalen Friedhöfen kommen zudem noch 4700 Pflanzen in die Beete und Pflanzgefäße.

Von Dominic Welters