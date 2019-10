Leipziger Stadtteil wagt den Rückschritt

Vom 17. bis 20. Oktober erinnern der Verband Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig 1813 und seine Mitgliedsvereine an den 206. Jahrestag der Völkerschlacht. Erwartet werden insgesamt 700 Gefechtsdarsteller aus acht Ländern. Traditionell werden an den Torhäusern Dölitz und Markkleeberg internationale Biwaks aufgebaut, begleitet von kleineren historischen Märkten. Am Samstagabend gibt’s an beiden Torhäusern zudem Live-Musik und so manchen Plausch am Lagerfeuer.

Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung am 18. Oktober um 19.30 Uhr vor dem Torhaus Dölitz. Ihr Gedenkcharakter soll besonders am 20. Oktober ab 10 Uhr im Gutspark Wachau zum Tragen kommen.

Die Gefechtsdarstellung organisiert in diesem Jahr der Interessenverein Völkerschlacht bei Leipzig 1813 auf den sogenannten Grundwiesen zwischen Liebertwolkwitz und Güldengossa – also auf dem historischen Schlachtfeld von 1813. Besucher, die am Sonnabend zwischen 14 und 16 Uhr dabei sein wollen, wenn die Verbündeten gegen die Truppen Napoleons den Sieg davontragen, haben freien Zutritt. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt sich.