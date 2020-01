Leipziger Stadtwerke reden mit Lippendorf-Betreiber

Leipzig

Offiziell ist alles im grünen Bereich für das größte Investitionsvorhaben der Leipziger Stadtwerke. Am 13. Dezember 2019 wurde – wie angekündigt – ein neuer Antrag auf Genehmigung gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die umfangreichen Unterlagen allen Anforderungen genügen“, sagt Geschäftsführer Karsten Rogall.

Ex-Kantine schon abgerissen

Dann könne in diesem Sommer der Bau eines neuen Gaskraftwerks unweit der Bornaischen Straße in Connewitz beginnen. Das Freiräumen des Baufelds auf dem dortigen Stadtwerke-Areal, welches einst als Standort für ein Braunkohleheizkraftwerk diente, laufe auf Hochtouren. Zum Beispiel sei das Barackengebäude der früheren Kantine, die zuletzt als Tanzgaststätte verpachtet worden war, schon fast weg.

Zweites Bürgerforum im Mai

Im Mai werde es eine zweite Informationsveranstaltung für die Anwohner geben, kündigt Co-Geschäftsführer Maik Piehler an. Nach wie vor hätten einige Bürgerinitiativen Bedenken gegen das Projekt im Umfang von über 150 Millionen Euro. Dies drücke sich auch in Petitionen aus. Das kommunale Unternehmen setze weiter auf einen offenen Dialog – sei aber schon aus Gründen der Versorgungssicherheit und Preisstabilität bei der Fernwärme von der Notwendigkeit des Neubaus überzeugt. Mit den Beschlüssen der Bundesregierung zu einer höheren Kohlendioxid-Bepreisung werde die Wärmeerzeugung aus Braunkohle deutlich verteuert. „Der Ausstoß von Treibhausgasen bei einem hochmodernen Gaskraftwerk beträgt hingegen nur etwa ein Drittel.“ Zudem könnten die Stadtwerke mit den beiden Turbinen, für die gegenwärtig das Ausschreibungsverfahren läuft, auch Wasserstoff oder andere Heizgase aus regenerativen Quellen nutzen.

Gespräche mit Lippendorf-Betreiber

Bekanntlich will das kommunale Unternehmen in Connewitz Erzeugungskapazitäten von etwa 120 Megawatt elektrischer sowie 150 Megawatt thermischer Energie aufbauen – und damit unabhängig von Fernwärme aus dem Braunkohlekraftwerk Lippendorf werden. Der Liefervertrag mit Lippendorf-Betreiber LEAG wurde zum 30. September 2022 gekündigt. Seit mehreren Monaten laufen aber Gespräche mit der LEAG zu der Frage, wie es nach diesem Datum weitergeht, so die beiden Geschäftsführer.

In jedem Fall seien die Stadtwerke auch nach Auslaufen des aktuellen Vertrages mit Lippendorf in der Lage, die Fernwärme-Versorgung für Leipzig vollständig zu garantieren. Sollte dies für einen längeren Zeitraum nur aus eigener Kraft erfolgen müssen, seien dafür aber noch einige zusätzliche Investitionen in vorhandene Anlagen nötig.

Über 15 Millionen Euro im Feuer

Das neue Kraftwerk in Connewitz werde eine beträchtliche Förderung des Bundes nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in Anspruch nehmen können. Damit soll die sehr hohe Energieeffizienz solcher Anlagen belohnt werden.

Darüber hinaus wollen die Stadtwerke auch finanzielle Vorteile aus den Regelungen zu vermiedenen Netznutzungsentgelten ziehen. Mit diesen Regelungen unterstützt der Gesetzgeber eine dezentrale Energieerzeugung, die vor allem in Spitzenzeiten die großen Überlandnetze entlasten soll. Allein aus diesen Regelungen könne das Unternehmen jährlich einen Vorteil von mehr als einer Million Euro ziehen – und das über eine Laufzeit von 15 Jahren, so Rogall. Voraussetzung dafür sei aber in den aktuellen Vorschriften, dass das neue Kraftwerk vor dem 31. Dezember 2022 in Betrieb gesetzt wird. „Unser Ziel ist, es im zweiten Halbjahr 2022 zu starten.“

Wirtschaftlichkeit dennoch gesichert

Selbst wenn das Ziel verfehlt werde, sei diese Großinvestition für das kommunale Unternehmen wirtschaftlich, versichert Piehler. „Dann würde es aber um einiges schwerer, die in einem regelmäßigen Turnus steigenden Kosten für die Kohlendioxid-Bepreisung abzufedern.“ Um erst gar nicht in dieses Dilemma zu geraten, wollten die Stadtwerke bei dem Vorhaben weiter Gas geben. Außerdem sei es gut denkbar, dass der Gesetzgeber entsprechende Förderbedingungen noch so anpasst, dass auch das Connewitzer Projekt davon partizipiert.

Neue Zentrale kostet 40 Millionen Euro

Ebenfalls in Connewitz, aber auf einem anderen Areal zwischen der Richard-Lehmann- und Arno-Nitzsche-Straße, wollen die Stadtwerke ab Ende 2020 ihre neue Unternehmenszentrale errichten. Dadurch könnte mehrere bisherige Unternehmensstandorte – wie an der Karl-Liebknecht-Straße und im Europahaus – an einer Stelle vereint werden und sich die Stadtwerke zugleich unabhängig von den steigenden Büromieten in Leipzig machen, so Piehler. Laut Rogall liegt das Investitionsvolumen für dieses Vorhaben bei grob geschätzt 40 Millionen Euro: „Wir hoffen sehr, dass unser Aufsichtsrat dafür im Herbst grünes Licht geben kann.“

Von Jens Rometsch