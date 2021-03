Leipzig

Die Leipziger Stadtwerke warnen vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter ausgeben. Aufrgund der aktuellen Hygiene-Beschränkungen biete das Unternehmen keine Beratungen vor Ort an – sei es an der Haustür oder etwa vor Supermärkten zu Promotionszwecken, teilten die Stadtwerke am Dienstag in Leipzig mit. Hintergrund der Warnung seien Kundenanfragen diesbezüglich.

Stadtwerke-Mitarbeiter könnten sich demnach immer mit einem gültigen Betriebsausweis samt Foto ausweisen. Wer von Personen angesprochen werde, die sich als Unternehmens-Mitarbeiter ausgeben, sollte sich immer den Ausweis zeigen und den Namen nennen lassen. Zudem sollte von allen unterzeichneten Dokumenten einen Durchschlag verlangt werden, hieß es von Seiten des Unternehmens. Rückfragen könnten an den Kundenservice der Leipziger Stadtwerke gerichtet werden.

Von liko