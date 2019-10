Leipzig

Trickbetrüger geben sich im Leipziger Stadtgebiet derzeit als Mitarbeiter der Firma Ennux aus und versuchen so an Haustüren in den Wohnbereich von Kunden zu gelangen. Sie würden im Auftrag der Stadtwerke den Energieverbrauch überprüfen wollen, meldeten sich misstrauische Kunden bei den Leipziger Stadtwerken. Diese gaben nun eine Meldung heraus, in der sie vor diesen „betrügerischen Haustürbesuchen“ warnen.

Die Stadtwerke weisen in einer Mitteilung nun ausdrücklich darauf hin, dass sie „nicht in dieser Art handeln und diese Personen oder Partner keine Mitarbeiter der Leipziger Stadtwerke“ sind. Verträge werden lediglich schriftlich über den Postweg abgeschlossen und nie direkt vor der Haustür. Für alle Fälle verweisen die Leipziger Stadtwerke jedoch auf das 14-tägige Widerrufsrecht, das ebenso in Textform wahrgenommen werden müsse.

Wie ein Sprecher der Leipziger Polizei mitteilte, wurden bislang jedoch noch keine Anzeigen wegen dieser betrügerischen Haustürbesuche aufgegeben.

Von lcl