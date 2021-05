Leipziger Start Up bringt Lebensgefühl aus Brasilien nach Sachsen 

Leipzig

Auf einem mehr als 34 Jahre alten Foto strahlt eine junge, schwangere Frau, die auf einem braunen Ledersitzsack thront, in die Kamera. Luana dos Santos Held war damals noch nicht geboren. Leipzig anno 2021: Mittlerweile hält Luana ihren sechs Monate jungen Buben Bernardo im Arm und sitzt auf demselben Ledersack, in welchem ihre Mutter entspannte. „Für mich ist das Heimatgefühl“, so die 34-Jährige, die das sportwissenschaftliche Studium 2010 in die Pleißestadt zog.

Die Brasilianerin lebt mit ihrem Ehemann Mathias in Gohlis. Die dos Santos Helds haben sich einem ehrgeizigen Projekt gewidmet. Innovative Ideen sind der Pulsschlag in der Start-up-Szene. In diese Sphäre haben sich auch die Eheleute begeben. Deren Projekt „Brasilheroe“ steckt noch in den Kinderschuhen.

Brasilianisches Lebensgefühl für Sachsen

Was steckt dahinter? Das Paar möchte brasilianisches Lebensgefühl nach Sachsen bringen. Direkt aus der in São Paulo geführten Familienmanufaktur von Luanas Eltern – mit handgemachten Sitzsäcken, Taschen und Tischdecken. Nachhaltig und ökologisch hergestellt, produziert „on demand“, um eine Überproduktion zu vermeiden. „Frisch aus dem Ofen“ sagt man in Brasilien, erklärt Luana lachend.

Das Leipziger Ehepaar Luana und Mathias dos Santos Held bringen brasilianische Tradition in die Messestadt. Quelle: Kirsten Nijhof

Apropos Verständigung: Die beiden lernten sich vor sieben Jahren über eine Sprachplattform der Universität Leipzig kennen. Mathias arbeitete derweil beim Leipziger Bundesligen RB Leipzig als Leiter des Bereichs Ticketing. Nebenbei wollte er seine eingerosteten Sprachkenntnisse wieder auffrischen. Das Tandem-Duo schlug ein. Nach dem zweiten Treffen war die Liebe besiegelt. „Zwei Monate später bin ich bei ihm eingezogen“, so Luana.

Nach einem Intermezzo beim Fußball-Club der Frankfurter Eintracht verschlug es das Gespann 2020 zurück in die Messestadt. In dem Jahr wurde nicht nur Söhnchen Bernardo zum Kennlerntag der beiden geboren, sondern auch das Familienprojekt „Brasilheroe“. Dabei wurde „brasileiro“ (Brasilianer) mit heroe (Held – und zugleich Geburtsname von Mathias) gekoppelt. Das „e“ von heroe steht für „eco“. In dem Projekt stecken Familie und Herzblut. „Das Thema Familie ist wichtig. Das habe ich in Brasilien kennengelernt“, sagt Mathias. Brasilien sei eine andere Welt. Doch das Leben werde fröhlich gelebt. „Das versuchen wir mit unseren Produkten aus unserer Manufaktur zu transportieren. Das leben wir auch“, erklärt der 38-Jährige.

Die Eltern von Luana: Mutter Maisa und Vater João Raimundo Ferreira dos Santos. Quelle: Murilo Cosenza

Luanas Vater João Raimundo Ferreira dos Santos gründete 1988 eine kleine Werkstatt für Möbelrestaurationen. Mittlerweile beschäftigt der 69-Jährige neun Mitarbeiter. Seine Devise: „Für ein Sofa muss kein Baum gefällt werden.“ Alles wird „in house“ und in Handarbeit gefertigt. Die Manufaktur verarbeitet dafür natürliches und regionales Rindsleder, dass von einem verarbeiteten Tier stammt sowie brasilianische Stoffe. Die Stoffreste werden nicht wie sonst üblich an andere Firmen weiterverkauft. Mutti Maisa näht seit 25 Jahren aus allen Überbleibseln Handtaschen – jede ist ein Unikat. Verpackt werden die Taschen und Tischdecken in einer Verpackung aus Gras.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unternehmen spendet bei jedem Verkauf für Straßenkinder

Die gebündelten Bestellungen werden innerhalb von sechs bis acht Wochen verschifft. Rechnungen gibt es nicht konventionell auf Papier, sondern digital. Mit jedem verkauften Produkt spendet das Unternehmen einen Beitrag an den familiengeführten Verein „Der Kleine Nazareno“, der Straßenkinder in Brasilien unterstützt.

Helfende Hände erhält das hiesige Projekt durch allerlei Leipziger Weggefährten, Freude und ehemalige Arbeitskollegen. Derzeit versucht sich die Familie bei Design-Architekten und Interior-Ausstattern zu etablieren. „Wir geben täglich 150 Prozent, damit es funktioniert“, so Mathias. Bilanz wird am Ende dieses Jahres gezogen. Die 30-jährige Familientradition soll nicht nur in Brasilien, sondern langfristig auch in Leipzig weitergeführt werden.

Von Stephanie Riedel