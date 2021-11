Leipzig

Anne, Fabian und Lukas haben eine Mission: Sie retten Baumaterialien – und gestalten die Welt damit ein bisschen nachhaltiger. Das Leipziger Start-up „Trash Galore“ vermittelt gebrauchtes Material von Veranstaltungen an soziale und kreative Initiativen. Bald soll es auch einen Second-Hand-Markt für Materialien und Deko geben.

Müllflut in der Veranstaltungsbranche

Anne-Sophie Müller, Fabian Höffner und Lukas Binner haben lange zusammen auf Messen gearbeitet, bei Veranstaltungen in der Produktion assistiert. Sogar bei der Fashion Week. „Da ist uns aufgefallen, wie viel Material einfach weggeschmissen wird“, erzählt Anne. Für drei Tage eine riesige Bühne bauen und danach alles wegwerfen? Nein, das geht so nicht, dachten sie sich. „Wir haben angefangen, das übrige Material selbst mitzunehmen und etwas daraus zu bauen.“ Bald kamen sie auf die Idee, das Material weiter zu vermitteln. Sie erhielten ein Gründerstipendium, um ihre Geschäftsidee zu entwickeln. Anfang 2019 war es soweit und das Start-up ging offiziell auf den Markt.

Das Konzept ist simpel: „Trash Galore“ übernimmt übriges Material von Unternehmen und Veranstaltern und vermittelt es an soziale und kreative Initiativen. Die Unternehmen zahlen nicht für die Entsorgung, sondern für die Wiederverwertung. Im Gegenzug erhalten sie einen Nachhaltigkeitsreport: eine Dokumentation über die Materialmenge, die belieferten Initiativen und die damit verbundene CO2-Einsparung.

Von Baumaterial bis Dekoartikel

Welche Initiative das Material erhält, entscheidet das Start-up meist selbst. „Wir haben ein großes Netzwerk und schlagen Kunden Initiativen vor. Aber auf unserer Website kann man sich auch selbst eintragen und Bedarf anmelden“, erklärt Anne. Diese Entscheidung hängt natürlich auch von dem Material ab. Dekorationsbau, Holzkonstruktionen, Stoffe, Farben und Lacke, aber auch „witzige Dinge wie ein Bällebad oder Plastikpflanzen“ seien dabei.

„Wir fahren direkt zur Veranstaltung, bauen mit ab und packen das Material in den Transporter. Dann fahren wir weiter zu dem Verein oder der Initiative“, sagt die 31-Jährige. Die Entfernungen seien aber nicht weit, der Transport erfolgt nur im lokalen Raum.

Das Materialbuffet befindet sich in der Kantine des alten Betonwerks in Kleinzschocher. Quelle: privat

„Ein riesiges rosa Ungetüm“

Anne erinnert sich an eine der spannendsten Aktionen, die sie begleitet hat. Dabei ging es um ein „riesiges rosa Ungetüm“: Die Bühne des Zahlungsanbieters Klarna auf dem Melt-Festival 2019. „800 Quadratmeter Seekieferplatte, mitten darin ein Bällebad. Das haben wir dann an ein kleines Festival weitergegeben, dort wurden daraus rosa Ökotoiletten“, erzählt die 31-Jährige amüsiert. Im August rettete „Trash Galore“ fast 300 PVC-Banner von der Einheitsexpo in Halle. Profitiert haben davon acht Projekte, darunter Behindertenwerkstätten, solidarische Landwirtschaften und ein Bauspielplatz. „Alle zaubern etwas anderes aus den PVC-Bannern, ob Folientunnel oder Taschen.“

Materialbuffet – Alles aus zweiter Hand

„Wow, jetzt geht’s richtig los“, dachten sich die drei noch Anfang 2020. Dann kam Corona, alle Veranstaltungen fielen aus, das Geschäft verlagerte sich in den Hintergrund. „Wir haben uns weiter professionalisiert und zusätzlich ein zweites Projekt aufgebaut“, sagt Anne. Zum Beispiel das Materialbuffet – eine Art Second-Hand-Baumarkt. Einen Raum gibt es bereits im alten Betonwerk in Kleinzschocher. Wo jetzt verschiedenste Materialien und Dekoartikel zu finden sind, war einst die Kantine. An dem Fenster steht noch „Buffet“ – nun besteht es aus Materialien.

Um gebrauchtes Material weiterzugeben, nutzen sie ihr Netzwerk aus kulturellen Institutionen wie Museen und Theatern. Die Regale sollen mit den verschiedensten Dingen bestückt werden – außer Möbeln und Elektrogeräten. Los geht es offiziell am 19. November, danach soll der Markt jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein. Willkommen sind so ziemlich alle – von Privatpersonen über Vereine bis hin zu Unternehmen.

Lukas Refle aus dem Vorstand des Materialbuffets erklärt, dass es auch die Möglichkeit geben soll, Materialien auszuleihen. „Viele Vereine organisieren nur zwei Veranstaltungen im Jahr. Die können es sich nicht leisten, Materialien für diesen Zweck einzukaufen und zu lagern.“ Wenn das Material zurückgebracht wird, kann es noch häufiger wiederverwendet werden – ganz nach der Vision von „Trash Galore“.

„Man lässt sich vom Material inspirieren“

Die Idee, Material nachhaltig zu nutzen, sei zwar nicht neu, aber noch nicht so wirklich in der Gesellschaft angekommen. Anne und Lukas R. wünschen sich einen Wandel. „Es kann nicht sein, dass ein Bett von Ikea günstiger ist, als es selbst zu bauen“, sagt sie. Im Materialbuffet brauche man eine andere Herangehensweise als im Baumarkt. „Dort holt man sich genau das, was man haben will. Hier im Materialbuffet ist es so: Ich habe einen groben Plan, was ich bauen will, und schaue was da ist“, so Lukas. Anne ergänzt: „Man lässt sich vom Material inspirieren, statt von der eigenen Idee.“

Das Material vor Ort sei ebenfalls angebots- und nicht nachfrageorientiert. „Wir schauen, welche Ressourcen in Leipzig vorhanden sind und wie man diese weiterverwenden kann“, sagt Anne. Um den nachhaltigen und bewussten Umgang mit Material zu verbreiten, gibt es eine offene Werkstatt vor Ort, die genutzt werden kann. Irgendwann sollen dort auch Workshops und Bildungsangebote stattfinden.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir sind auch Quereinsteiger und lernen immer noch dazu“, erklärt Anne. In ihrem Team ist auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie entwirft einen Co2-Rechner, um Unternehmen zu zeigen, welchen ökologischen Einfluss sie haben können, indem Material wiederverwendet wird. Doch nicht alles kann und soll recycelt werden. Auch das ist Gegenstand der Forschungen.

Neu im Sortiment des Materialbuffets ist nun ein Kunststoff-Pferd vom Bühnenbild des Schauspiels Leipzig. „Das Pferd wird bestimmt auf der ein oder anderen Veranstaltungen auftauchen“, meint Anne optimistisch. Wo es dauerhaft verbleibt, ist noch unklar. Nur eins ist sicher: Nicht auf dem Müll.

Von Yvonne Schmidt