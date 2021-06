Leipziger Start-up bringt „Immunkarte“ auf den Markt – das steckt dahinter

Leipzig

Ende Juni sollen gegen Covid-19 geimpfte Menschen auch digital nachweisen können, dass sie vollständig immunisiert sind, so hat es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt. Der gelbe WHO-Impfausweis muss dann nicht mehr mitgeführt werden. Ein Leipziger Start-up möchte das Heftchen aber schon jetzt in den Schrank verbannen – es hat daher die sogenannte „Immunkarte“ auf den Markt gebracht.

Das Versprechen: Ein Kärtchen, in etwa so groß wie eine Kreditkarte, soll die Impfung nachweisen. Für Geimpfte und Genesene ist das nicht unwichtig: Sie profitieren von weitreichenden Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen, so entfällt zum Beispiel die Testpflicht im Handel oder in der Gastronomie.

Die Immunkarte gibt es für knapp 20 Euro in Apotheken

Menschen, die eine der beiden Voraussetzungen erfüllen, können das Produkt in teilnehmenden Apotheken für 20 Euro erwerben, auch in Leipzig sind das mehr als ein Dutzend. Vor Ort müssen Impfpass und Personalausweis vorgelegt werden, die Informationen werden dann mit der Karte verknüpft und können über einen QR-Code abgerufen werden. Genesene Menschen müssen als Nachweis ein positives PCR-Testergebnis vorzeigen, das mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate alt ist. Anschließend soll die Bescheinigung auch per Mail zugestellt werden – das Abspeichern in der „Wallet“, der digitalen Geldbörse, soll somit möglich sein. Ein Muss sei das aber nicht.

Nach Angaben des Herstellers sollen die Daten auf einem zentralen Server verschlüsselt gespeichert werden. Mittels einer klassischen Barcode-App können Händler dann entnehmen, ob eine vollständige Impfung erfolgt ist. Dieser Status gilt rechtlich als erfüllt, wenn nach der letzten notwendigen Impfung zwei Wochen vergangen sind. Geschäftsführer Tamim Al-Marie sieht hier einen datenschutzrechtlichen Vorteil: Auf dem Smartphone des Prüfers werde kein Name angezeigt, allein ein Foto, das in der Apotheke aufgenommen wird, sei sichtbar.

Hier fangen allerdings die Probleme an: Eine Garantie, dass die „Immunkarte“ in den Dienstleistungsbetrieben auch anerkannt wird, besteht nicht. „Als Restaurantbetreiber gibt es aber keinen Grund, das nicht zu akzeptieren“, relativiert Gründer Tamim Al-Marie im Gespräch mit der LVZ. Auch bei grenzüberschreitendem Reiseverkehr stößt der Leipziger Nachweis an seine Grenzen: Hier führt am WHO-Impfpass kein Weg vorbei. Auf die Unklarheiten in puncto Akzeptanz weist auch Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen hin. „Konsumenten müssen für sich klären, wo der Mehrwert liegt“, sagt sie.

Konsumenten bevorzugen einheitliche Lösungen

Gründer Al-Marie bewirbt diesen Mehrwert mit der Alltagstauglichkeit seines Produkts. So handele es sich um einen Nachweis, der analog als auch digital daherkomme. Der zentrale Speicheransatz ermögliche es außerdem, in Zukunft Daten zu aktualisieren, um etwa Auffrischungsimpfungen zu berücksichtigen.

Tamin Al-Marie (25) hat sein Unternehmen erst im Februar gegründet Quelle: Andre Kempner

Dass die „Immunkarte“ mit dem digitalen Impfpass des Gesundheitsministeriums mithalten kann, gilt als ausgeschlossen, zumal dieser kostenlos sein wird. So argumentiert auch Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Club, der größten europäischen Hackervereinigung, gegenüber der LVZ. So finde die relevante Entwicklung bei einem Immunitätsnachweis allein auf EU-Ebene statt. Verbraucherschützerin Neumerkel betont außerdem, dass Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechende staatliche Lösungen bevorzugten. Das gelte gerade bei sensiblen Informationen.

Behörden reagieren zurückhaltend

Auf den ersten Blick kann sie bei der „Immunkarte“ Entwarnung geben: Um einen unseriösen Anbieter handele es sich nicht. Grundsätzlich sei positiv anzumerken, dass der Entwickler auf der Homepage selbst einräume, eine flächendeckende Anerkennung nicht garantieren zu können. Neumerkel verweist aber auch auf Gefahren, die sich aus vermehrten Angeboten ergeben würden. „Sobald es unübersichtlich wird, steigt die Gefahr, dass es unseriöse Anbieter gibt“, erklärt sie.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Behörden verhalten sich gegenüber der LVZ insgesamt zurückhaltend. Der Sächsische Apothekerverband möchte sich zu einzelnen privatwirtschaftlichen Angeboten grundsätzlich nicht äußern. Generell halte man eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise, wie vom Bundesgesundheitsministerium geplant, für „sehr sinnvoll“. Das Sächsische Sozialministeriums erklärt lediglich, man werde sich an einer bundeseinheitlichen Lösung beteiligen.

Von Florian Reinke