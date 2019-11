Leipziger Start-up serviert Trend-Müsli in der „Höhle der Löwen“

Leipzig

Die Idee klingt erst einmal ungewöhnlich: Michael Gebhardt und Erik Renk wollen Keime unters Volk bringen. Es besteht jedoch kein Grund, das Gesundheitsamt zu informieren. Was die beiden 31-Jährigen zum Geschäftsmodell ihres Start-ups „ Keimster“ gemacht haben, soll im Gegenteil sogar ziemlich gesund sein: angekeimtes Müsli. Michael Gebhardt und Erik Renk wollen damit einen Trend aus den USA nach Deutschland bringen, der hierzulande noch in einer absoluten Nische steckt: sogenanntes „sprouted food“. Damit hatten die beiden nun auch in der „Höhle der Löwen“ Erfolg.

„Sprouted Food“ soll bekömmlicher und gesünder sein

Als sprouted (zu Deutsch: angekeimt) gelten Getreidekörner und Hülsenfrüchte, die nicht direkt nach der Ernte verarbeitet, sondern zuvor in Wasser eingeweicht wurden. Dabei werden Stoffwechselprozesse aktiviert, die bestimmte Anti-Nährstoffe wie Phytinsäure aus dem Getreide lösen würden, erklärt Michael Gebhardt. Das Getreide werde dadurch bekömmlicher und gesünder. Wer eine der Müsli-Sorten von Keimster erwirbt, muss jedoch nicht mit grünen Pflanzenkeimen in der Frühstücksschale rechnen: Nach dem Ankeimen werden die Körner wieder getrocknet und die Wachstumsprozesse somit unterbrochen.

Michael Gebhardt und Erik Renk, gebürtige Schweriner, gründeten Keimster vor knapp drei Jahren in Leipzig. Die Initialzündung sei ein Besuch in den USA gewesen, wo Gebhardt auf den Sprouted-Trend aufmerksam wurde, erzählt er. „Damals wurden in Deutschland Produkte aus angekeimtem Getreide nur in ein paar kleinen Bäckereien angeboten.“ Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Erik Renk folgte Anfang 2017 die Eröffnung eines Online-Shops. Natürlich wollten die beiden auch den Einzelhandel als Vertriebsplattform anpeilen – und sich dafür Hilfe holen.

Erst harsche Kritik, dann zwei Angebote

Die erhofften sie sich von den Investoren in der TV-Show „Die Höhle die Löwen“. „Wir hatten uns in der Vergangenheit bereits zwei Mal bei Vox beworben. Beim dritten Mal hatten wir dann endlich Glück“, erzählt Michael Gebhardt. In der am Dienstag ausgestrahlten Sendung folgte auf den Pitch zunächst harsche Kritik seitens der Jury am Geschäftskonzept. „Wir haben aber damit gerechnet, dass es Gegenwind geben würde. Schließlich heißt die Sendung ja nicht ,Die Höhle der Kätzchen‘.“ Am Ende gab es Angebote von der ehemaligen Politikerin Dagmar Wöhrl und vom Unternehmer Ralf Dümmel: Beide boten jeweils 300.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile. Die beiden Gründer entschieden sich letztlich für Dümmel, der „ja bereits ein starkes Vertriebsnetzwerk hat“, so Michael Gebhardt.

Das 3-Korn-Müsli des Leipziger Start-ups Keimster. Quelle: André Kempner

Seit der Aufzeichnung im April und der Zusammenarbeit mit dem Investor wurde vor allem das Unternehmensprofil deutlich geschärft: Aktuell findet sich nur noch das 3-Korn-Müsli im Shop. „Wir wollen die Produktpalette aber allmählich wieder aufstocken“, sagt Michael Gebhardt. So sollen voraussichtlich Nudeln, Brot, Mehl und Reis Schritt für Schritt im Sortiment landen. Der TV-Auftritt habe sich aber bereits aus Marketingründen gelohnt: „Wir gingen direkt danach bei QVC auf Sendung – unsere 3000 Sets waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.“

Uralte Zubereitungstechnik

Ganz neu ist die Idee, Getreide vor dem Verzehr anzukeimen, übrigens nicht: Schon vor Hunderten Jahren, so Michael Gebhardt, seien Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse über Nacht eingeweicht worden, bevor man sie weiter verarbeitete. Manchmal braucht es für den Erfolg eben keine bahnbrechenden Innovationen, sondern lediglich die Rückbesinnung auf alte Tugenden.

Von Christian Neffe