Die Leipziger Start-up-Safari geht in diesem Jahr ausschließlich online über die Bühne. Am 28. und 29. Mai können alle Interessierten hinter die Kulissen von Start-ups und Unternehmen der Leipziger Digitalbranche schauen und Einblicke in Geschäftsmodelle, Arbeitsmethoden, Technologien und Strategien der Produktentwicklung erhalten. In diesem Jahr werden alle Stationen via Live-stream und in virtuellen Räumen in der Networking-App talque ausgestrahlt. Die Start-up-Safari wird organisiert vom Basislager Coworking, einem Unternehmen der Madsack-Medien-Gruppe, zu der auch die Leipziger Volkszeitung gehört.

Bei der Start-up-Safari gibt es Austausch-Möglichkeiten per Video-Chat, Live-Vorträge und interaktive Webinare zu Gründungsthemen wie Mitarbeiterbeteiligung, Finanzierung, Förderungen und Markenschutz oder Arbeitsrecht. Die Angebote richten sich an Unternehmer, Gründungsinteressierte, Selbstständige, Geldgeber, Journalisten sowie Alumni. Anmeldungen unter Webseite leipzig.startupsafari.com

