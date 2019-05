Leipzig

Mädchenauge, Hundszunge und Natternkopf, aber auch Dill, Borretsch und Koriander – auf diese Mischung fliegen Bienen. Jedenfalls sagen das Imker und Saatgut-Experten. Mit ihrer Hilfe hat ein Leipziger Startup eine spezielle Blumensamen-Mischung entwickelt, die auf die Bedürfnisse von Bienen und Hummeln abgestimmt ist. In den Blumen finden die Insekten Nektar und Pollen als Nahrung, in den hohlen Pflanzenstängeln können sie überwintern.

Thomas Kaßube (24) wiegt den Samen ab, immer in Portionen zu 100 Gramm. Quelle: Andre Kempner

Schon früher "botanisch" unterwegs

Das Bienensterben bereitet auch den beiden Leipziger Jungunternehmern Chris Volke und Florian Mack (beide 28) Sorgen. Sie überlegten, was sie mit ihren Möglichkeiten als Online-Startup dagegen tun können. Da sie ohnehin schon „botanisch“ unterwegs sind mit anderen Produkten – Saatgut für Katzengras, Lavendelerzeugnisse, Neuronade-Getränkepulver auf pflanzlicher Basis – , lag das Thema Saatgut nahe. Zwei Mischungen brachten sie Ende März auf den Markt, für Bienen- und für Schmetterlingswiesen.

Katrin Gerhardt (48) befüllt die Samentütchen. Quelle: Andre Kempner

Besonders eingeschlagen hat die Bienenmischung. „Seit April haben wir Saatgut für 1,5 Millionen Quadratmeter verschickt, das sind 215 komplette Fußballfelder. Und zusätzlich noch die Schmetterlingsmischung für 70 Fußballfelder “, berichtet Florian Mack. „Die Leute reißen es uns praktisch aus den Händen und unsere fleißigen Helfer in der Sozialwerkstatt St. Michael in Meusdorf kommen kaum mit dem Konfektionieren der Packungen hinterher“, freut sich Chris Volke.

Bienenfleiß in der Behindertenwerkstatt

In Meusdorf sind rund 20 Behinderte im „ Bienenhype“: Täglich 500 Samentütchen gehen von dort aus zu Amazon. Das Saatgut kommt in 25-Kilo-Säcken an, wird aufs Gramm genau abgewogen, in Faltschachteln umgefüllt, diese wiederum werden zu Paketen zusammengestellt. Der Verkauf läuft bisher ausschließlich online. Bei Amazon ist die Bienenwiesen-Blumenmischung sofort zum Bestseller aufgestiegen, aktuell ist sie die Nummer eins aller verkauften Blumensamen.

Auf den Samentütchen steht der Firmennamen „Owngrown“. „Wir haben uns die Marke für Europa gesichert, sind aber noch gar nicht dazu gekommen, eine Webseite zu erstellen“, berichtet Florian Mack. Vorm Weltbienentag am Montag, 20. Mai, hat das Leipziger Startup eine kleine Sonderlieferung nach Thallwitz zum Gnadenhof Lossa geschickt – dort wurde am Freitag eine Fläche vor dem Tierheim mit „bienenfreundlichen“ Samen eingesät.

Von Kerstin Decker