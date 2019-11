Leipziger Stiftung verkauft historische Zeitungen für den guten Zweck

Leipzig

Die Stiftung Bürger für Leipzig bietet rund 8000 Originalausgaben der Leipziger Volkszeitung zum Verkauf an. Für die Jahre 1957 bis 1990 liegt fast für jeden Werktag eine Ausgabe vor. Eine ältere Dame hat sie gesammelt, nach dem Lesen nicht in den Papierkorb, sondern in ein Regal gelegt. So ist ein riesiges Archiv entstanden, das sie der Stiftung Bürger für Leipzig hinterlassen hat.

Angelika Kell von der Stiftung „Bürger für Leipzig“. Quelle: André Kempner

„Wir nutzen das und verkaufen die Zeitungen für einen guten Zweck, der der Arbeit unserer Stiftung zugute kommt“, sagt Angelika Kell, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung. Der Preis beträgt 20 Euro. „Natürlich ist das ein stolzer Preis, es geht aber um eine solidarische Zuwendung an unsere Stiftung“, so Kell. Sie wirbt dafür, eine historische Leipziger Volkszeitung als besonderes Geschenk zu kaufen. Als Geburtstagszeitung, zum Hochzeitstag, für Firmen- oder Dienstjubiläen oder viele weitere Gelegenheiten. Derzeit besonders interessant im 30. Jahr der Friedlichen Revolution und des Mauerfalls sind die Ausgaben der Jahre 1989 und 1990. „Sie bringen den Betrachter nahe in diese Zeit der Verunsicherung, des Aufbruchs und Neubeginns zurück“, so Kell.

Vom Bürgersingen bis zur Zuckertüte

Die Bürgerstiftung wurde 2003 von rund 50 Personen gegründet. Sie setzt sich für faire Bildung ein wie bei der „Aktion Zuckertüte“, die Kindern aus ärmeren Familien einen guten Start in einen neuen Lebensabschnitt ermöglichen will. Oder für die „Wunderfinder“. Die Idee: Paten betreuen Kinder an vier Schulhorten und gehen mit ihnen auf Exkursion. Ein weiteres Projekt ist das Bürgersingen im Johannapark in den Sommermonaten.

Die Zeitungen können von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr in der Geschäftsstelle der Stiftung, Dorotheenplatz 2, sowie online über www.buergerfuerleipzig.de erworben werden.

Von M.O.