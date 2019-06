Leipzig

Neue Runde für die „Aktion Zuckertüte“. „Noch immer gibt es nicht wenige Familien in Leipzig, denen es finanziell nicht so gut geht und die einfach unsere Hilfe brauchen“, sagt Wolfgang Merseburger von der Stiftung Bürger für Leipzig. Deshalb wollen die Stiftung Bürger für Leipzig sowie die Leipziger Kinderstiftung Erstklässlern einen guten Start in einen neuen Lebensabschnitt ermöglichen. Bereits im elften Jahr! Zum Start 2008 wurde 20 Familien geholfen. In diesem Jahr sind es bereits mehr als 120. Für Merseburger allerdings auch ein Beleg dafür, dass die sozialen Probleme in unserer Gesellschaft nicht geringer werden.

Höhepunkt wird ein Zuckertütenfest

„Der Schulanfang soll den Kindern in guter Erinnerung bleiben“, betont er. Die beiden Stiftungen, die zudem Hilfe vom Studienkreis Grünau erhalten, sind in diesen Tagen viel auf Achse, um die nötigen Spenden zu sammeln. Dabei geht es nicht „nur“ um die Zuckertüte, sondern auch um eine Erstausstattung für den Unterricht. Also eine gezielte Unterstützung mit Schulranzen, Sportsachen und weiteren Materialien, die für den Unterricht benötigt werden. „Gemeinsam mit den Familien entscheiden wir, was für das jeweilige Kind notwendig ist“, erklärt Merseburger. Dabei könne er sich auf die langjährigen Partner der Aktion verlassen, die wieder mit dabei sind: die Vereine Fairbund, Mütterzentrum, Deutscher Kinderschutzbund, Johanniter und das Berufsbildungswerk für Hör- und Sprachgeschädigte Leipzig (BBW). „Als Träger von Kindertagesstätten wissen diese oftmals recht gut um die prekäre Situation der Eltern“, erklärt Merseburger. Natürlich bleibt es den Eltern freigestellt, ob sie diese Hilfe auch annehmen wollen oder nicht.

Höhepunkt der Aktion wird ein Zuckertütenfest, das am 19. Juni in der Kita Wiesenstraße stattfinden wird. Dabei gibt es Unterstützung von der BBW-Jugendberufshilfe mit dem „Netz kleiner Werkstätten“, die im Garten der Johanniter-Kita gemeinsam mit den Abc-Schützen ein Bäumchen pflanzen werden. Der „Zuckertütenbaum“ symbolisiert das Wachsen der Kleinen.

Weitere Spender für Aktion gesucht

Wer die „Aktion Zuckertüte“ unterstützen möchte, kann spenden: Spendenkonto „Stiftung Bürger für Leipzig“, Kennwort: Aktion Zuckertüte; IBAN: DE 13860555921101101101; BIC: WELADE8LXXX. Kontakt für Nachfragen: www.buergerfuerleipzig.de

Von M.O.