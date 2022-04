Leipzig

Der April ist in seiner meteorologischen Immer-Alles-Logik wie immer anstrengend. Jeden Tag treibt er uns von einem Extrem zum nächsten. Es weht ein kalter Wind, der mahnt: Winterjacke! Mütze! Gleichzeitig scheint heiße Sommersonne, die lockt: Sonnenbrille! Picknickdecke! Diese Zerrissenheit ist nicht neu, Jahreszeiten halt, da man muss nun echt keine ganze Kolumne darauf verwenden. Trotzdem scheint mir, dass wir von diesem Borderliner unter den Monaten etwas lernen können, dass wir in diesem Jahr und in der Zukunft brauchen. Denn ich habe den Eindruck, dass nicht nur das Aprilwetter gerade immer alles gleichzeitig parat hat, sondern auch die politische, soziale, psychologische und emotionalen Großwetterlagen voller unauflösbarer Widersprüchlichkeiten sind, die sich wie Sonne und Eiswind gleichzeitig anfühlen.

Ein Loch im Herzen

Zum ersten Mal aufgefallen, ist mir dieses Nebeneinander von guten und grausamen Gefühlen nach dem 24. Februar – dem Angriff Putins auf die Ukraine. „Es ist Krieg“ hämmerte es durch die Ticker und das Bewusstsein. Seit dem fahren einige Leipzigerinnen und Leipziger an die polnische Grenze mit Hilfsgütern für Geflüchtete, andere räumen Gästezimmer frei, viele spenden Geld, Güter und Gedanken. Wir wollen so viel helfen, wie wir können – auch um der Ohnmacht beizukommen. Und trotzdem können wir diesen Krieg in seiner Brutalität nicht aufhalten. Er frisst ein Loch ins Herz. Gleichzeitig werden die Tage länger und wärmer. Die Menschen treffen sich im Clara-Park und stehen in langen Schlangen beim Kaffeewagen an, Jugendliche betrinken sich beim Flunkyball, die Alten spielen Boule oder Schach. Mit jedem Sonnentag wächst die Lust auf Ausflüge zum Cossi, Kaffeetrinken auf der Karl-Heine-Straße, Cornern auf der Eisi. Kriegsangst und Frühlingsgefühle gehen zusammen Hand in Hand auf dem Boulevard der Gegenwart spazieren – und wir können nichts dagegen tun.

Menschen würden solche mehrdimensionalen Zustände nur schwer aushalten, schreibt der Kulturwissenschaftler Thomas Bauer in einem Essay über die „Vereindeutigung der Welt“. Sie würden alles am liebsten in klare Kategorien von richtig/falsch und gut/böse und wahr/falsch sortieren. Aber das wird mit jedem Tag schwieriger. Wir leben in ständiger Gleichzeitigkeit.

Das schlechte Gewissen getroffen

Beispiel Pandemie: Mein Partner hat wie 3600 andere Leipzigerinnen und Leipziger nun auch Corona und obwohl ich geimpft, geboostert, genesen bin, habe ich meine Sachen gepackt und den Virenherd verlassen. Jetzt lebe ich in meiner alten Studenten-WG um die Ecke und muss zugeben, dass das ziemlich lustig ist. Wenn ich keine Lebensmittel oder Überraschungen zuhause vorbeibringe, koche ich mit der WG zusammen, lade Freundinnen zum Tanzen oder Quatschmachen ein. Nachts schlafe ich auf einem Hochbett neben Hanfpflanzen. „Ich bin überrascht, dass du nicht bei deiner Familie bist“, kommentierte eine Nachbarin meine Fröhlichkeit spitz, „wo es deinem Partner doch so schlecht geht.“ Die Bemerkung traf mich wie ein Schlag in die Magengrube, wo das schlechte Gewissen sitzt. Darf man angesichts von Krieg und Krankheit überhaupt fröhlich sein?

Dürfen und Können

Für solcherlei moralische Fragen gab es vor einigen Jahren einen Hausphilosophen am Schauspiel Leipzig, den ich angesichts der zunehmenden Mehrdeutigkeit der Welt sehr vermisse. Ich schreibe Guillaume Paoli per Facebook an. „Ja, das DARF man auf jeden Fall!“, antwortet er wenige Minuten später. „Sonst hätten die finsteren Mächte gewonnen, die aus uns nur Malocher, Konsumenten und Kanonenfutter machen wollen. Aber ob man es KANN, ist eine andere Frage.“

Ich finde, dass wir in einer Zeit des ständigen Ausnahmezustands diese Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten, dringend schulen sollten. Es wird nicht einfach alles irgendwann wieder eindeutig gut: Krankheit, Krisen, Klima, Krieg bleiben. Aber innerhalb dessen ist auch nicht alles schlecht. Es ist immer alles. Willkommen im ewigen April.

Von Greta Taubert