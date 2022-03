Leipzig

Derzeit ist viel von Zeitenwende die Rede – und ich frage mich, was das für uns alle ganz persönlich eigentlich heißt. Wie reagiere ich auf die neuen Herausforderungen, die der Krieg gegen die Ukraine und seine globalen Folgen auch in unser Leipziger Alltagsleben gebracht hat?

Es ist bewundernswert, wie viele Menschen sich in diesen Tagen für Kriegsflüchtlinge einsetzen und konkret anpacken, demonstrieren, spenden, Anteil nehmen. Da wird mir ganz warm ums Herz (aber dazu später). Ich möchte ein paar – nicht ganz so ernst gemeinte – Gedankensprünge mit Ihnen teilen, die ich dieser Tage hatte:

„Frieren für den Frieden“ sei doch jetzt angebracht. Das schlug Bundespräsident a. D. Joachim Gauck in der ARD-Sendung „Maischberger“ vor. Weniger Fleisch zu essen, wäre ein Beitrag gegen Putin“, sagte unser Agrarminister Cem Özdemir im „Spiegel“ und verwies darauf, dass das Getreide für die Nutztiere so gespart werden könne. So einfach? Der Einsatz für den Frieden erschien mir bisher komplexer.

Es wäre in der Tat ein wirkliches Opfer gewesen, in den kalten Nächten der vergangenen Wochen ohne Heizung frierend in der Wohnung zu sein. Ein Luxus-Problem, vorausgesetzt, man darf in einer Wohnung wohnen. Ich könnte die Chance nutzen und mich als Mieter eines großen Mehrfamilienhauses endlich einmal erkundigen, woher die Fernwärme im Haus ursprünglich kommt. Aus Öl, Steinkohle, Braunkohle oder Gas. Und dann entscheiden, ob man den Thermostat um ein paar Striche herunterdreht. Allerdings weiß ich nicht, ob man damit direkt Einfluss nehmen könnte auf die politischen Kräfte. Schön wäre es. Die Lösung wäre sicher auch nicht, noch mehr heimische Braunkohle oder importierte Steinkohle zu verwenden.

Ich persönlich kann mir ja etwas Wärmeres anziehen. Im heimischen Kleiderschrank wird sich genügend Material finden. Als Patientin im Krankenhaus sieht es da schon anders aus.

Das Liegen im Bett, ohne Bewegung. Die Leibchen, am Rücken offen! Falls man es nicht schafft, sich den Stoff irgendwie unter den Körper zu wurschteln. Ich glaube, es wäre nicht so lustig, wenn Kranken- und Pflegeeinrichtungen nicht ausreichend heizen könnten. Die haben ohnehin auch andere Probleme.

Wollsocken werden auch knapp. Sie sind jetzt – neben Sonnenblumenöl – in den Geschäften Mangelware. Neulich suchte ich Herren-Wollsocken, selbst in Leipzigs Edelkaufhaus schwierig. Vielleicht sollte ich doch planen, einen Strickkurs zu besuchen?

Welche Folgen hätte ein Gas-Embargo für uns?

Falls wir uns von allen russischen Energielieferungen unabhängig machen wollen würden, würde das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um bis zu drei Prozent zurückgehen. Das ergab eine Studie der Universitäten Bonn und Köln, über die vor wenigen Tagen die „Zeit“ berichtete. Laut dieser Untersuchung sind das pro Einwohner circa 200 bis 1200 Euro. So viel kann man gar nicht stricken!

Da die Tage jetzt sonnig sind und auch endlich länger werden, sieht es aber hoffentlich wenigstens bei den Temperaturen bald besser aus.

Apropos Sonnenblumenöl: Wozu eigentlich Unmengen kaufen und bunkern für die nächsten Jahre? Die gebunkerten Nudeln des vergangenen Jahres kann man nicht darin frittieren.

Außerdem habe ich folgenden Gegenvorschlag zum Frieren: Dass man sich aufs Rad schwingt, um zur Friedensdemo zu fahren und sich dort warmläuft, zum Beispiel.

Oder persönlich hilft, wenn es geht. Direkt bei der Flüchtlingshilfe. Oder Stullen schmiert, so wie es in Berlin und Leipzig am Hauptbahnhof dieser Tage viele Ehrenamtliche tun. Das macht auch warm. Und: warm ums Herz.

„Einfach mal den Stecker ziehen“ titelte auch die LVZ vergangene Woche und gab Tipps zum Stromsparen: Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie bis zu 20 Euro im Jahr sparen, wenn Sie einfach immer den Deckel auf den Kochtopf legen?

Neben dem Auto wieder mehr Fahrrad zu fahren, spart auch Energie. Geld spart es bei den jetzigen Zapfsäulenpreisen sowieso.

Warum gibt es so wenig Kreisverkehre?

Und noch ein Gedanke, der mir während beinahe jeder roten Ampel in den Sinn kommt. Warum gibt es in Deutschland nicht mehr Kreisverkehre? Die Kosten für den Betrieb und den Strom der städtischen Ampeln fürs laufende Jahr möchte man gar nicht wissen. Nur einmal weitergedacht, was in Ländern wie Großbritannien, Schweden und den Niederlanden gut funktioniert. Weniger Stromverbrauch ist nur ein Vorteil des Kreisverkehrs. Darüber hinaus eine gute Schule des menschlichen Zusammenlebens. Man muss in alle Richtungen schauen. Langsam heranfahren, einfahren – keine Straßenrennen sind möglich. Umsichtig sein, Beobachten, mit Rücksicht und Respekt. Gewähren lassen oder entspannt ein paar Runden herumfahren, ohne Ziel. Die nächste Ausfahrt ist hoffentlich keine Sackgasse. Energetisch und vor allem friedenspolitisch.

Bei allen, auf den ersten Blick kleinen und nichtigen Vorschlägen: Die Frage, was jeder gerade im Kleinen beitragen kann, ist eine wichtige bei allen Krisen dieser Zeit. Sei es in der Corona-Pandemie, der Klimakrise oder dem Kriegsnotstand in Europa. Jeder kann stets einen kleinen Beitrag leisten. Ein klein wenig Erfahrung haben wir doch, mit Zeitenwenden.

Carolin Masur, geboren 1966 in ­Berlin, ist die Tochter des Dirigenten Kurt Masur. Nach dem Umzug der Familie nach Leipzig sang sie unter anderem im Gewandhaus-Kinderchor. Später studierte sie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und ist aktuell als Opernsängerin und Moderatorin tätig. Carolin Masur lebt in Leipzig.

Von Carolin Masur