Letztens habe ich eine interessante Weisheit gehört: „Was leiser wird, wird auch wieder lauter.“ Das sagte ein Polizist auf unserer Gartenparty um genau 24 Uhr und richtete dabei seine Taschenlampe auf eine kleine schwarze Rolle, die in der Mitte von ein paar meiner Freunde stand: die Boombox, eine transportable Musikanlage. So ziemlich jeder Mensch in meinem Freundeskreis besitzt eine. Wir schleppen sie durch die Wohnung, auf den Balkon, in den Garten, an den See, ins Auto, auf die Straße, auf Partys. Sie ist eine Art Stern-Radio der Nachwende-Geborenen. Der Ghettoblaster des neuen Jahrtausends.

Die leisesten Autos der Welt wurden wieder lauter

Wir hatten dem Polizisten geschworen, leiser zu machen. Da sagte er seinen Satz. Und ich musste an E-Autos denken. Denn auch die werden ja, seit einem Vierteljahr, wieder lauter: Im Juli schrieb eine EU-Richtlinie vor, dass elektrisch betriebene Autos künstlich Geräusche erzeugen müssen, um Fußgänger und Radfahrer zu schützen. Die Hersteller erfanden einen Sound, den es eigentlich gar nicht gab. Und die leisesten Autos der Welt wurden wieder lauter.

Dabei war der Grund für die Verstummung des Autos eigentlich klar. Denn die Großstadt ist laut, zu laut. In ihr dröhnt der Fortschritt der letzten 250 Jahre. 135 Jahre ist es her, dass das Auto erfunden wurde, heute fahren mehr als 200.000 private PKW allein durch Leipzig. 50 Millionen sollen es bald in ganz Deutschland sein. Und die Autos machen erwiesenermaßen krank. Das Amt für Umweltschutz der Stadt Leipzig hat ermittelt, dass allein aufgrund des Straßenverkehrs mehr als 40.000 Bewohnerinnen und Bewohner einem gesundheitsgefährdenden Lärmpegel ausgesetzt sind. Der Ökolöwe fordert in einer Aktion die Stadt auf, für mehr Verkehrsberuhigung zu sorgen. Ihr Motto: „Mach’s leiser“.

Gegner von Stadtlärm rufen noch klassisch die Polizei

Kommt bald die erste Kampagne gegen Boomboxing, also das Aufstellen und Inbetriebnehmen kleiner Musikanlagen? Bislang rufen Gegner von dieser Art Stadtlärm noch ganz klassisch die Polizei. Zurück zu unserem Abend, an dem es noch für eine Polonaise durch die Büsche reichte und für einen emotionalen Gruppenmoment zu „Feel“ von Robbie Williams. Dann standen die Beamten auch schon im Beet. „Och nöööö“, hatte es aus dem emotionalisierten Robbie-Fanclub genörgelt. Da wurde die Polizistenstimme schärfer: „Wir nehmen das Ding auch mit. Wir haben schon viele davon – glauben Sie mir!“

Aha, noch eine Form der Geräuschunterdrückung. Der Verursacher wird einfach einkassiert. Ob es das wohl gibt, in der Asservatenkammer der Polizei: Ein meterhohes Regal mit dicken und dünneren Walzen, bierdeckelgroßen und bauchigen Boxen?

Was für andere krimineller Lärm ist, kann allerdings auch heilsam sein, Stichwort Boombox. Während der verschiedenen Lockdowns in den vergangenen zwei Jahren hatte mir meine über vieles hinweggeholfen: geschlossene Kultureinrichtungen, Einsamkeit, Stille. Je nach Hygienemaßnahme habe auch ich manchmal allein, manchmal mit meinen Knuffelkontakten um die kleinen Boxen herumgetanzt.

Natürlich hätte ich mir das auch über Kopfhörer auf die Ohren geben können – und habe ich auch oft – aber Musik aus Boxen macht etwas anders. Er verbindet mit dem Raum – nach innen und außen. Boombox-Bummbumm ist auch eine Protestform, eine Geste wider die Ohnmacht, der persönliche Stinkefinger versus den öffentlichen Flüsterfuchs. Wer im öffentlichen Raum aufdreht, will sich damit größer und lauter machen als er oder sie ist. Das gilt für den Porschefahrer wie für den Boomboxer.

Eine Asservatenkammer des Boomboxer-Schreckens?

Zuletzt: Der Gedanke an die Asservatenkammer des Boomboxer-Schreckens ließ mich nicht los. Ein Anruf bei der Leipziger Polizeidirektion. Wo sind die vielen Boomboxen, die ihre Beamten nachts sicherstellen? „Schwer zu beantworten“, sagt Chris Graupner von der Pressestelle. „Wir haben nicht diesen großen Schrank, wie Sie ihn sich vorstellen. Wenn mal eine Box beschlagnahmt wird, bleibt die bei der jeweiligen Polizeistation.“ Ich bin etwas enttäuscht.

„Aber ich habe etwas anderes herausgefunden zum Thema Lärm“, sagt Graupner geheimnisvoll. Jetzt kommt der Drop: „Es gibt trotz der vielen Boxen nicht mehr Ruhestörungen!“ Aber was ist mit den Robbie-Williams-Fanclubs, den Jungs mit Bassrolle in der Straße, den Krawallrentnern mit Radio auf dem Gepäckträger?

„Ach“, sagt Graupner da, „nur weil etwas laut ist, ist es ja nicht gleich verboten – es muss schon jemand anderen stören.“ Vielleicht sollten wir auf der Boombox das nächste Mal Elektro-Auto-Sounds abspielen.

Greta Taubert, geboren 1983, ist Journalistin und Buchautorin. Die Thüringerin beschäftigt sich intensiv mit Fragen der Emanzipation und Nachhaltigkeit. Im vergangenen Jahr porträtierte sie in ihrem Buch „Guten Morgen, du Schöner“ viele unterschiedliche ostdeutsche Männer.

