Leipzig

Er sei ein ziemlich zäher Hund, der 1. Mai, las ich neulich, dachte einen Moment nach und stimmte zu. Drei Jahre liegt sein 100. Geburtstag zurück. Der Zehnjährige im Jahr 1929 ging als Blutmai in die Geschichte ein. Berlins Polizeipräsident Karl Zörgiebel hatte ein Demonstrationsverbot verhängt. Als es ignoriert wurde, setzte die Polizei Schusswaffen ein. Resultat: 11 000 Schuss Munition verbraucht, 32 Zivilisten erschossen. Um unter Arbeitern Sympathien für den Nationalsozialismus zu fördern, erklärte das NS-Regime nur vier Jahre später den 1. Mai zum „Tag der nationalen Arbeit“, einem gesetzlichen Feiertag bei voller Lohnfortzahlung. Auch diese Vereinnahmung überlebte der 1. Mai.

Zur Person Regine Möbius, geboren 1943 in Chemnitz, kam als Sechsjährige mit ihrer Familie nach Leipzig. Nach einer naturwissenschaftlichen Laufbahn nahm die Literaturliebhaberin mit 40 ein Studium am heutigen Literaturinstitut in Leipzig auf. Bekannt wurde die meinungsstarkeAutorin unter anderem mit ihren Texten über Erich Loest.

Erinnerungen an verordneten Jubel oder Abgesang, an Proteste oder Provokationen, an friedliche und unfriedliche, an spektakuläre und verbotene Demonstrationen belegen seine Zähigkeit. Deshalb gestatte ich mir einen Jahrhundertrückblick und blättere in den Annalen.

Schafzucht trifft sich vor Lampenladen

Als Kampf- und Feiertag bezeichnete ihn die DDR. Motto: „Mein Arbeitsplatz – mein Kampfplatz für den Frieden“. Gekämpft wurde für vieles: Für Weltfrieden und Sozialismus, nicht zuletzt für hohe Beteiligung an der Maidemonstration. Sie war quasi Pflicht, wurde von Arbeitgebern und Lehrern kontrolliert und in den Führungsakten vermerkt. Die Abteilung Schafzucht der Karl-Marx-Universität Leipzig, der ich in den 1970er-Jahren angehörte, traf sich zum Demonstrieren am Lampenladen in der Schillerstraße. Mit Fahnen und Plakaten schleppte sich nach undefinierten Wartezeiten der Zug über den Ring zum damaligen Karl-Marx-Platz. Aus allen Lautsprechern Kampflieder. Wer dem Defilee an der mit Funktionären der SED, Volksarmee und FDJ bestückten Tribüne vor der Hauptpost entgehen wollte und davor den Abflug nach rechts zum Johannisplatz probierte, hatte Pech: Absperrung durch die Polizei.

Schlaumeier setzen auf rote Folie

Mit einer Mischung aus Volksfest und zur Schau getragenem Kampfeswillen versuchte der Staat in jedem Jahr wieder, die Bürger zu mobilisieren. Von Gratis-Bockwürsten und Broiler-Belohnungen (den allseits beliebten gegrillten Hähnchen) wurde gemunkelt. Schon Ende April musste man für 50 Pfennige eine Mai-Nelke erwerben. In den Wochen davor lief im VEB Kunstblume Sebnitz die Produktion auf Hochtouren – zwölf Millionen Nelken im Jahr. Wenn es am Kampftag der Arbeiterklasse regnete, hatte man Pech: Die Mai-Nelke der frühen DDR färbte ab. In den 1960er-Jahren wurde das gefärbte Papier anschließend in ein Wachsbad getaucht. In den 70er-Jahren erfanden Sebnitzer Schlaumeier die Mai-Nelke aus wetterfester roter Folie. Die Mai-Nelke war jung im Vergleich zu ihrer botanischen Schönheit, der Garten- oder Landnelke, der Bart-, Feder-, Karthäuser- und der Heide-Nelke sowie der Chinesischen Nelke.

Einen Strauß roter Nelken bekam ich zu jedem Berufsabschluss und zu manchem Frauentag überreicht. Die säuerliche Erinnerung an die Mai-Nelke blieb dabei nicht aus. Als jedoch im April 1974 das Bild um die Welt ging, auf dem eine Frau einem Soldaten in Portugal eine rote Nelke in den Gewehrlauf steckte, bekam die Nelke eine neue Symbolkraft. Dieser fast widerstandslose Umsturz erhielt den Namen „Nelkenrevolution“.

„Kurbegleiter“ spricht Warnung aus

Und während ich weiter den Spuren des 1. Mai folge, fällt mir ein, dass ich seinen 55. Geburtstag im tschechoslowakischen Marienbad beging. Ein Kuraufenthalt dort sollte gegen meine letzten OP-Beschwerden helfen. Im Vorfeld gab es eine amtliche Belehrung. Offensichtlich trauten die DDR-Gesundheits- und anderen Behörden ihren Patienten nicht, also wurden vermeintliche Unklarheiten offiziell ausgeräumt. Oberste Priorität: Keinerlei Kontakt zu westdeutschen Kurgästen. Diese Vorwarnung bekam ich mit den Kurunterlagen und einer roten Mai-Nelke ausgehändigt. Hinweise zur Demonstration würde ich in Marienbad erhalten. Wir werden sehen, sagte meine innere Stimme. Der 1. Mai rückte näher. Am Vortag lud ein DDR-„Kurbegleiter“ die 30 ostdeutschen Kurgäste vor Ort zum Gespräch. Mit Bedauern hätte er feststellen müssen, dass einer der Kurgäste doch die Nähe einer jungen Frau aus Bayreuth gesucht habe. Von ihm erwarte man natürlich, eine besondere DDR-Verbundenheit zu zeigen. Als Fahnenträger könne er das am ehesten. Mit einem Vermerk in der Kur-Akte müsse er trotzdem rechnen. So zog „das Fähnlein der 30 Aufrechten“, frei nach Gottfried Keller, mit gesenkten Köpfen, der Mai-Nelke im Knopfloch und einer eigenen DDR-Fahne am 1. Mai 1974 durch Marienbad; vorbei an westdeutschen Kurgästen, die ihre Schmalfilmkameras auf den Demonstrationszug hielten.

„Die Führung zieht am Volk vorbei“

Mit dem Zusammenbruch der DDR verschwand vieles, was diesem Staat 40 Jahre ein Gesicht gegeben hatte – auch mancher Feiertag. Der 1. Mai blieb. Auf der großen Berlin-Demo am 4. November 1989 rief Christa Wolf: „Zu Huldigungsvorbeizügen, verordneten Manifestationen werden wir keine Zeit mehr haben (…).“ Und emphatisch illustrierte sie ihren Traum: „Vorschlag für den 1. Mai: Die Führung zieht am Volk vorbei.“ Dieser Traum realisierte sich so nicht.

Allerdings wird wieder demonstriert. Die Gewerkschaften rufen dazu auf, bemüht, eine Utopie zu vermitteln, die wichtig wäre für die Zukunft unserer Gesellschaft. Aber wozu aufrufen, wenn innerhalb weniger Jahre die künstliche Intelligenz die traditionellen Arbeitsverhältnisse ersetzen wird, wenn Taxi- und Busfahrer, Automechaniker und Servicepersonal ihre Arbeit verlieren werden? Aufgabe der Gewerkschaften wird es sein, sich auf diese künstliche Intelligenz einzustellen; das heißt, die Gewerkschaften werden sich neu erfinden müssen, ob mit oder ohne eine rote Nelke.

Die Erinnerung an diese wirkt sich in meinem Blumenladen um die Ecke noch immer geschäftsschädigend aus. Das üppige Blumenangebot verdrängt rote Nelken von ihrer einstigen Vormachtstellung. Auch ich kann mich nicht erinnern, sie überhaupt jemals verschenkt zu haben.

Von Regine Möbius