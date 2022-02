Leipzig

Erst verlor Markus Anfang, der ehemalige Trainer des SV Werder Bremen, seinen Job, dann musste Reality-Sternchen Christin Okpara das RTL-„Dschungelcamp“ verlassen. Es steht der Verdacht im Raum, dass beide gefälschte Impfpässe benutzt haben. Auch in Sachsen hört man immer häufiger von falschen Impfausweisen. Bei Hausdurchsuchungen in Leipzig fand die Polizei gleich mehrere gefälschte Impfpässe. Und ein Apotheker aus Südsachsen berichtete, dass er jede Woche mehrfach mit gefälschten Impfnachweisen zu tun habe.

Bedeutung von Bescheinigungen hat sich gewandelt

Interessant dabei ist: Bis vor wenigen Monaten war es gar nicht strafbar, einen gefälschten Impfpass etwa in einer Apotheke oder einem Restaurant vorzulegen. Das Strafrecht hat sich für gefälschte Impfnachweise vor Corona kaum interessiert, sie spielten in der Praxis auch keine wirkliche Rolle. Be-straft wurde wegen des „Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ nur, wer einen gefälschten Impfpass vorlegte, um eine Behörde oder eine Versicherungsgesellschaft zu täuschen. Den falschen Pass durfte man also nicht dem Gesundheitsamt zeigen, wohl aber im Kino oder im Hotel. Es gibt zwar noch ein allgemeines Delikt der Urkundenfälschung, das wurde aber durch die spezielleren Regelungen für Gesundheitszeugnisse, unter die der Impfpass fällt, verdrängt und durfte nicht angewendet werden.

Zur Person Professorin Elisa Hoven, geboren 1982, hat seit 2018 den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medienstrafrecht an der Universität Leipzig inne. Seit 2020 ist sie Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof.

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Bedeutung von Impfbescheinigungen grundlegend gewandelt. Der Nachweis der Corona-Schutzimpfungen ist mittlerweile – und noch immer – Voraussetzung für den Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Mit der Geltung der 2G-Regel wuchs der Anreiz, die Einschränkungen durch unrichtige Impfausweise zu umgehen. Die Politik hat darauf reagiert und im November vergangenen Jahres das Strafrecht geändert. Was ist nun also strafbar – und wie?

Jetzt genügt schon das Herstellen des falschen Dokuments

Impfpässe können auf verschiedene Weise falsch sein. Zunächst macht sich ein Arzt oder Apotheker strafbar, der eine Impfung bescheinigt, die nicht stattgefunden hat. Das nennt man „Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse“. Verboten ist es auch, sich als Arzt auszugeben und unter dieser Bezeichnung eine Impfung zu dokumentieren. Das nennt man „Unbefugtes Ausstellen von Gesundheitszeugnissen“, geregelt in § 277 des Strafgesetzbuchs. Früher reichte das nicht, man musste den Impfpass auch gebrauchen. Jetzt genügt für die Strafbarkeit schon das Herstellen des falschen Dokuments in der Absicht, später damit zu täuschen. Und wer eine Impfung mit dem Namen seines Arztes in den Pass einträgt, der wird sogar noch strenger bestraft. Denn während man im ersten Fall „nur“ schriftlich lügt („Ich bin ein Arzt und habe die Impfung durchgeführt“), hat man im zweiten über den Aussteller getäuscht und kann nach dem neuen Recht wegen Urkundenfälschung bestraft werden.

Wenn jemand einen falschen Impfnachweis verwendet, wissen die Ermittlungsbehörden häufig nicht, wie er an das Dokument gelangt ist. Die Staatsanwaltschaft wird dann auf den Tatvorwurf des „Gebrauchens unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ nach § 279 des Strafgesetzbuchs abstellen. Der bloße Besitz eines unrichtigen Impfpasses ist davon noch nicht erfasst. Auch dass jemand einen solchen Pass bei sich trägt, genügt nicht. Anders ist es, wenn der Pass eingesetzt wird, etwa um in ein Restaurant gehen zu können. Denn jetzt ist es strafbar, den Impfpass „zur Täuschung im Rechtsverkehr“ zu gebrauchen. Das ist eine der wesentlichen Änderungen des neuen Rechts: Die Vorlage bei einer Behörde oder einer Versicherung ist nicht mehr notwendig, das hatte den Anwendungsbereich der Vorschriften ganz erheblich eingeschränkt. Eine „Täuschung im Rechtsverkehr“ ist zum Beispiel gegeben, wenn man den falschen Impfpass seinem Arbeitgeber vorlegt oder sich dadurch Zutritt zu einem Kino, einem Café oder einer Sportveranstaltung verschafft. Wer mit dem falschen Pass nur seine Familie beruhigen oder Freunde zu einem Treffen bewegen will, der bleibt hingegen straffrei – das ist kein „Rechtsverkehr“.

Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Handy vergessen ...

Der Gesetzgeber hat bei der Reform wirklich an alle Eventualitäten gedacht – und ist dabei etwas zu weit gegangen. Einen eigenen Tatbestand gibt es jetzt für den Fall, dass man den Impfausweis einer anderen Person verwendet. Es ist natürlich grundsätzlich richtig, auch diesen Fall zu erfassen, wenn man verhindern möchte, dass Personen ohne Impfung Zugang zu bestimmten Orten haben. Aber: Stellen Sie sich vor, dass Sie mit Freunden unterwegs in ein Restaurant sind und feststellen, dass Sie Ihr Handy mit dem Impfnachweis zu Hause vergessen haben. Nun bietet Ihnen eine Freundin an, einfach ihren Impfpass zu zeigen. Wenn Sie das tun, machen Sie und Ihre Freundin sich strafbar. Und das, obwohl Sie kein höheres Risiko geschaffen haben, andere zu infizieren. Das macht wenig Sinn.

Androhung von Strafe hat abschreckende Wirkung

Als Strafrechtlerin wird man immer wieder gefragt: „Hält das denn die Menschen jetzt davon ab, Impfausweise zu fälschen?“ Die Antwort ist: Vermutlich ja. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass die Androhung von Strafe vor allem bei geplanten Delikten abschreckende Wirkung hat. Sie hängt allerdings davon ab, dass man auch mit der Entdeckung der Tat rechnen muss. Wer meint, dass seine Fälschung gar nicht auffliegen kann, wird sich auch durch die Aussicht auf eine Strafe nicht abhalten lassen. Aber wie bei so vielem gilt: Wenn wir den Sinn einer Vorschrift verstehen, halten wir uns meistens auch an sie. Insoweit ist es auch wichtig, dass die Notwendigkeit von Zugangsbeschränkungen für ungeimpfte Menschen immer wieder überprüft und mit Blick auf das aktuelle Pandemie-Geschehen erklärt wird.

Von Elisabeth Hoven