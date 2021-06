Leipzig

Mit der Hoffnung ist das so eine Sache – schlechte Erfahrungen der Vergangenheit können die Euphorie deutlich bremsen. So ging es mir lange mit dem Klimaschutz. Denn die Erfahrungen des letzten Vierteljahrhunderts sind geprägt von Enttäuschungen und politischem Zögern.

Aber von vorn. Seit Mitte der 1990er Jahre verfolge ich die internationalen Diskussionen und Abkommen zum Klimaschutz. Als erstes bedeutendes Ereignis ist mir die Verabschiedung des Kyoto-Protokolls in Erinnerung, denn es war das erste weltweite Abkommen mit verbindlichen nationalen Klimazielen. Kanada etwa sollte bis zum Jahr 2012 seine Treibhausgase gegenüber 1990 um sechs Prozent reduzieren. Wie wenig bindend diese Ziele tatsächlich waren zeigte sich spätestens 2011: Da absehbar war, dass die festgelegten Ziele nicht erreicht würden und Strafzahlungen in Höhe von 14 Milliarden Dollar drohten, stieg Kanada kurzerhand aus dem Abkommen aus. Einen großen internationalen Aufschrei hat dies nicht nach sich gezogen. Vielmehr war die internationale Staatengemeinschaft danach jahrelang mit den Verhandlungen eines Nachfolgeabkommens beschäftigt.

2015 wurde dann das Abkommen von Paris als Kyoto-Nachfolger verabschiedet und als großer Wurf gefeiert. Denn erstmals ging es um konkrete Erwärmungsziele, wonach die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad, möglichst unter 1.5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau gehalten werden sollte. Nüchtern betrachtet war das jedoch ein Minimalkonsens. Denn anstelle von festgelegten Reduktionszielen für Treibhausgase einigte man sich auf nationale Selbstverpflichtungen, die jedes Land alle fünf Jahre für sich selbst neu justieren durfte. Theoretisch sind also auch die Festlegung auf wenig ambitionierten Klimaschutz oder gar Nulleinsparungen in einem Fünf-Jahres-Zeitraum möglich. Vor allem daher fand ich es überraschend, dass Trump nach seinem Wahlsieg mit den USA ganz aus dem Abkommen ausgetreten ist. Ein Fehler, den Joe Biden bereits korrigiert hat.

Aber auch abseits der internationalen Bühne fehlt Kontinuität und Konsequenz im Klimaschutz. Das im Jahr 2000 von der Bundesregierung beschlossene Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) war im Kern eine gute Idee und hat Deutschland zum Vorreiter der Energiewende gemacht. Anfänglich wurden noch große Fortschritte beim Ausbau neuer Anlagen gemacht. Doch während im Stromsektor zumindest ein stetiger Zubau erreicht wurde, hinken der Wärmebereich sowie der Verkehr noch immer hinterher. Hier sind in der letzten Dekade kaum nennenswerte Fortschritte erzielt worden. Von einer Vorreiterrolle kann in Deutschland längst keine Rede mehr sein.

Klimaschutz ist politisch undankbar

International und national hat es die Politik im letzten Vierteljahrhundert also verpasst, einen klaren und verlässlichen Plan zu erarbeiten und umzusetzen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Klimaschutz politisch undankbar ist. Im Hier und Jetzt fallen dafür vor allem finanzielle Kosten an, während eine Belohnung in Form von vermiedenen zukünftigen Klimaschäden nicht greifbar ist und in der Regel in einer Zeit weit nach der aktuellen Legislaturperiode liegt. Im Vergleich dazu ist der Bau einer Autobahnbrücke oder eines Gebäudes, das in einigen Jahren öffentlichkeitswirksam eröffnet werden kann, wesentlich attraktiver.

Trotz all der skizzierten Schwierigkeiten gibt es meiner Ansicht nach berechtigte Hoffnung, die notwendige Reduktion der Treibhausgase doch noch bis zur Mitte des Jahrhunderts zu erreichen und die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Ein Faktor dabei sind kürzlich gefällte Gerichtsurteile. Das Bundesverfassungsgericht hat im April festgestellt, dass das ursprüngliche Klimaschutzgesetz von 2019 unzureichend war und in Teilen nicht mit den Grundrechten vereinbar. Der Einsparungspfad für Treibhausgase war nur bis 2030 definiert, so dass kommende Generationen übermäßig belastet würden. Darauf hat die Bundesregierung mit einem Gesetz zur Klimaneutralität bis 2045 reagiert. Mit welchen Maßnahmen dieses Ziel genau erreicht werden kann ist bisher nicht klar, das wird eine kommende Regierung nach der Bundestagswahl aushandeln müssen. Ein zweites Gerichtsurteil betraf den Ölgiganten Shell. Ende Mai hatte ein Niederländisches Gericht den Konzern mit Sitz in Den Haag dazu verurteilt, seine Emissionen bis 2030 verglichen mit 2019 um 45 Prozent zu verringern. Dieses Urteil ebnet den Weg für kommende Klimaklagen gegen weitere derartige Unternehmen.

Fridays for Future haben vieles erreicht

Neben den Gerichtsurteilen ist auch die Verankerung der Klimaschutzdiskussionen in der Gesellschaft wichtig. Hier haben die Schüler von Fridays-for-Future bereits vieles erreicht, denn heute engagieren sich in ähnlichen Gruppen Eltern und Großeltern, Unternehmer, Wissenschaftler oder Lehrer. Die Vertreter dieser Initiativen engagieren sich vor Ort für mehr Klimaschutz – auch in Leipzig zuletzt in der bislang 3. Klimakonferenz, die Ende 2020 von der Stadt ausgetragen wurde.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität sind noch große ökonomische, soziale du technische Hürden zu nehmen. Trotzdem stimmen mich die Entwicklungen der letzten Zeit optimistisch, die Ziele noch erreichen zu können.

Von Andreas Marx