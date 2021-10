Leipzig

Es hätte dich doch jemand anrufen können, um Bescheid zu geben“, würde das Patenkind heute sagen. Auf dem Smartphone. Nun äh – nein.

Wir beamen uns in den Oktober des Jahres 1989. Zum Beispiel nach Leipzig in die DDR. Es gab noch keine Handys. Ein Telefonanschluss – eine Rarität. Und wenn man jemanden am anderen Ende der Leitung erreicht hätte, hätte man über Alltägliches, Belangloses gesprochen – schon, um niemanden zu gefährden. Und sowieso hätte man keine politischen Dinge angesprochen oder sich zum Friedensgebet oder zur Demonstration verabredet. Ein verräterisches Knack-Knack in der Telefonleitung – Mitlauscher überall. Dem Kollegen, Freund oder Nachbarn nicht offen erzählen zu können, was man vorhatte.

Oder einfach sagen zu können: Komm doch mit. Ein heimliches, unheimliches Land. Gefühle herunterzuschlucken, sich nichts anmerken zu lassen, auf beiden Seiten. Viele Dokumentationen werden jetzt wieder zu sehen sein über die Oktober- und November-Wochen des Jahres 1989. Vielleicht sind sie dem einen oder der anderen auch zu viel. Alle Jahre wieder, ob Jahrestag oder rundes Jubiläum. Da es von den Friedensgebeten und Demonstrationen in Dresden, Magdeburg, Plauen – um nur einige zu nennen – weniger Bildmaterial gab, konnte man erst später davon erfahren.

Zeitzeugen kann man jetzt noch fragen und hören. Auch als frei verfügbare Videos auf den bekannten Portalen finden sich authentische und emotionale Berichte der damaligen Demonstranten. Sie erzählen von ihrer Angst, Verzweiflung, Ausweglosigkeit und der Gewissheit, dass besonders viele junge Leute im Sommer ’89 das Land über die ungarische Grenze verlassen hatten.

„Schließt euch an!“ oder „Reiht euch ein!“ – wie kann man heute erklären, dass diese sprachlich einfachen Ausrufe zu Verhören und Verhaftungen hätten führen können? „Für ein offenes Land mit freien Menschen“ als Text auf ein Transparent zu schreiben und „Stasi raus!“ zu brüllen – was für ein Mut!

Ich persönlich bin dankbar, dass es diese Dokumentationen gibt. Denn, ich habe es verpasst. Studierte mit anderen Kommilitonen Gesang in Berlin an der Musikhochschule „Hanns Eisler“. Meine persönliche Flucht in die Musik und ins Theater. Einige aus unserer Seminargruppe waren nach den Sommerferien ebenfalls nicht zurückgekehrt.

Es brodelte auch an der Hochschule. Wem konnte man noch trauen? Passenderweise legte man uns Vorlesungen mit Anwesenheitspflicht – ich glaube, es war das spannende Fach Sozialistische Kulturpolitik oder ähnliches – in den späten Montagnachmittag. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

9. Oktober – erster Höhepunkt der Friedlichen Revolution

Bei persönlichen Besuchen in Leipzig an den Wochenenden hatte ich natürlich von den Friedensgebeten gehört. Von der berühmten Demonstration um den Leipziger Ring am 9. Oktober erfuhr ich aus den ARD-Tagesthemen. Selbst dabei zu sein – verpasst. Ich war in Berlin. Umso mehr konnte ich es kaum erwarten, in den Tagen danach nach Leipzig zu reisen und Näheres zu erfahren.

Mit großer Hochachtung und Dank für die Besonnenheit erzählte mir mein Vater Kurt Masur von diesem Abend. Dass niemand einen Stein geworfen hat, keine Provokation auf keiner der beiden Seiten – das hat ihn am meisten bewegt. Es ist aus heutiger Sicht wohl das Entscheidendste und Einmalige gewesen.

Eine aufregende ungewisse Zeit stand bevor. Veränderungen? Keiner wusste genau, wohin es geht. Jeder Tag brachte etwas Neues. Und neues Selbstbewusstsein. Auch für uns Studenten. Das künstlerische Studium ging beinahe unbeirrt weiter. Aber sozialistische Kulturpolitik? Brauchte wohl keiner mehr wirklich.

„Sofort, unverzüglich“ – Schabowskis Pressekonferenz

Dann am 9. November die Pressekonferenz von Günter Schabowski: „Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.“

Wo man was beantragen sollte, wurde nicht nachgefragt und schon gar nicht beantwortet. Deshalb war meine Vermutung, man würde wohl in den nächsten Tagen Näheres erfahren und könnte in ein paar Monaten mal einfach so zur Tante nach Bayern fahren. Das wäre ja unglaublich. Endlich tat sich was hier im Land! Das beruhigte mich irgendwie und ich ging – schlafen. Ich sollte schon wieder Geschichte verpassen.

Auf die Nachfrage des Journalisten, ab wann das denn in Kraft treten solle, dann der berühmte historische Versprecher: „Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort – unverzüglich.“

Unverzüglich. Da konnte man nun wirklich nicht ahnen, dass damit sofort gemeint sein sollte.

Dieses Wort gab es eigentlich nicht im Sprachgebrauch. Als ob man unverzüglich etwas bekommen konnte, außer vielleicht Rotkohlköpfe oder Essig-Essenz. Konnte man ahnen, dass der 9. November 1989 eine geschichtlich bedeutende Nacht wird?

Geplant war in Berlin unter anderem für diesen Abend die Filmpremiere „Coming out“ von Heiner Carow im Kino International. Meine Cousine, Schauspielerin Christine Harbort, war auch dort.

Die Premierenfeier war geplant im Prenzlauer Berg. Als die Gäste nach der Filmvorführung aus dem Kino kamen, wurden sie von jubelnden Menschen auf der Straße und der unglaublichen Vermutung der Maueröffnung mitgerissen. Es ging zum Grenzübergang Bornholmer Straße.

Dort würde man sich schon zu Hunderten versammeln, hieß es.

Sie hat es geschafft und war in Westberlin in dieser Nacht. Und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie fühlte sich endlich frei. Und ich war dabei, als sie glücklich davon erzählte ein paar Tage später.

Die Nacht der Nächte mit Tänzen auf der Mauer in Berlin – ich hab’ sie verpasst.

Beim nächsten geschichtlichen Ereignis, falls man es vorher ahnen kann, stelle ich mir den Wecker. Oder irgendwer ruft doch noch rechtzeitig an.

Von Carolin Masur